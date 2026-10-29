«Автомобилист» обыграл «Торпедо» в серии буллитов и продлил победную серию до четырех матчей

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал четвертую победу подряд в КХЛ. «Шоферы» на своем льду обыграли нижегородское «Торпедо» в серии буллитов – 3:2. Этот матч стал пятым для екатеринбургской команды в рамках уникального турнира «Кубок Первых», и во всех пяти встречах «шоферы» добились побед.

«Кубок Первых» – специальный турнир внутри КХЛ, организованный в честь 80-летия отечественного хоккея. Шесть старейших клубов страны, в том числе и «Автомобилист», сражаются между собой за дополнительный трофей. В зачет турнира идут по два первых матча каждой команды друг с другом (по одному дома и на выезде). До «Торпедо» команда Алексея Кудашова обыграла «Динамо», «Спартак», СКА и ЦСКА.

Разобрались екатеринбуржцы и с «Торпедо». Уже в первом периоде «шоферы» сумели дважды отличиться: сначала очередную шайбу на свой счет записал воспитанник «Автомобилиста» Максим Тарасов, набравший отличную форму, а перед самым перерывом Александр Кадейкин был первым на добивании и увеличил преимущество своей команды в счете – 2:0.

Однако затем отдала инициативу гостям. Игроки «Торпедо» не только отыграли две шайбы, но и вполне могли выйти вперед, если бы не спасения голкипера «Автомобилиста» Евгения Аликина.

Аликин же стал героем еще и послематчевых буллитов. Команды завершили основное и дополнительное время со счетом 2:2, после чего Евгений отразил три попытки гостей в буллитах и принес команде победу – 3:2.

Ранее «Областная газета» рассказывала о том, что «Автомобилист» обыграл «Барыс».