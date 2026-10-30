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Танец по… Сент-Экзюпери: на Урал вернулся балет «Маленький принц»

НовостиТеатры
Ирина Клепикова

Театру важно, чтобы зрители на этот спектакль приходили семьей

Маленький принц
Географ (Александра Жигалова) предлагает Маленькому принцу (Михаил Давыдовский) отправиться на Землю. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

Театр балета «Щелкунчик» представил премьеру «Маленького принца», первоисточник которого, конечно же, Сент-Экзюпери. Даже мало-мальски читающие помнят, не раз повторяли афоризмы из этой философской повести-сказки – про то, например, что «зорко одно лишь сердце» или что «ты навсегда в ответе за тех, кого приручил». Но эта мудрость выражена в первоисточнике словами. А как в балете? Визуальный вид искусства, кажется, напрочь опровергает другой афоризм Сент-Экзюпери – «Самого главного глазами не увидишь». Нет, надо увидеть.

Маленький принц
Так это вначале рождалось в эскизах… Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

Нынешняя премьера – возвращение на сцену спектакля, которым «Щелкунчик» в 2019-м покорил уральскую публику. И не только уральскую. Композитор Валерия Финкельштейн и хореограф-постановщик Дарья Вергизова создали историю, которая поначалу тоже, наверное, вызывала вопрос: как в детском пластическом спектакле можно выразить недетскую философию Сент-Экзюпери? Оказалось, можно. Тот «Маленький принц» стал одним их самых поэтичных и глубоких созданий театра. Этакой жемчужиной репертуара, вспоминают сейчас в «Щелкунчике». Созданный творческой командой из трёх столиц, спектакль завоевал любовь публики и признание профессионального сообщества, став дипломантом театрального фестиваля «Браво!». Но просуществовал всего один сезон: началась пандемия, поставившая многое в искусстве на «вынужденную паузу». Только взросление «на паузу» не поставишь. Первые исполнители «Маленького принца» росли, менялись и, когда Театр вернулся к зрителям, то… надо было еще дождаться, чтобы в труппе «Щелкунчика» подрос новый главный герой.

Случилось. И когда возникла мысль вернуть в репертуар этот тонкий и проникновенный спектакль, то восстанавливали его скрупулезно по единственной, не очень высокого качества видеосъемке. Но — дотошно близко к хореографическому первоисточнику, сценографии и костюмам.

Маленький принц
От планеты к планете Маленького принца переносила стая перелетных птиц. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

В лаконичных декорациях на сцене воссоздана Вселенная (художник-постановщик Юлия Асташкина). Для спектакля изготовлено 66 мерцающих сфер-планет, между которыми по трансформирующемуся звездному мосту и будет путешествовать Маленький принц (Михаил Давыдовский). В нумерологии и Библии 66 – «усиленная шестерка», символизирующая семью, ответственность и любовь к ближним. Но, прежде чем достичь этой гармонии, Маленькому принцу предстоит посетить несколько планет-астероидов, на каждой из которых всего один житель. Взрослый. По Экзюпери, это карикатуры на человеческие пороки. Король (Борис Шубин) жаждет абсолютной власти, хотя править ему некем. Честолюбец (Елизавета Позовская) требует восхищения собственной персоной, но глух к чужому мнению. Деловой человек (Анастасия Арапова) пересчитывает звезды, думая, что владеет ими, хотя за всю жизнь ни разу не поглядел на звезду… И только фонарщик, зажигая в сумерках фонарь и гася его на рассвете, кажется, думает не о себе, а о других.

Маленький принц
На планете, где властвует Честолюбец (Елизавета Позовская). Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

Каждая планета – предупреждение. Против глупости, бессмысленной алчности, душевной черствости. Полная аллегорий, сказка «Маленький принц» — особый вызов для «искусства без слов». Тем более – детского балета.

«Музыка для «Маленького принца» была создана как уникальный синтез классики, электроники и шумовых эффектов, что создает неповторимую атмосферу, — поясняет художественный руководитель постановки Пётр Базарон. — В ткань спектакля вплетены литературные цитаты, озвученные детскими голосами. А язык балета существует на стыке классического и современного танца, свободной пластики и актёрской игры. Последнее крайне важно. Да, мы оттачивали с ребятами каждое движение: репетируя, снимали на видео, разбирая потом нюансы. Но важнее было сыграть каждый характер актерски. Прожить. Наполнить пластическое решение судьбой».

Пётр Базарон
Петр Базарон, художественный руководитель постановки и Детского театра балета «Щелкунчик». Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

У них получается. И чудаковатый Король, и полный собственного достоинства Географ, и несуразный Честолюбец. Даже – развеселый Пьяница с гармошкой. И, конечно же, сам главный герой – мальчик с золотыми волосами. Он взрослеет от планеты к планете, но не теряет в себе ребенка, сталкиваясь с человеческими слабостями и пороками, напротив — учится ценить простые вещи: красоту заката, глоток колодезной воды, радость общения.

Последняя планета на пути Маленького принца – Земля. И тут аллегория недетская. Планета – железная, похожая на степное перекати-поле. Но и в пустыне, среди одиночества и безмолвия, есть место сердечной привязанности и верности. «Мальчик с золотыми волосами» узнает об этом, встретившись с таким же романтиком Летчиком (Артем Хлебников) и мудрым Лисом (Варвара Яранцева), который, да-да, и расскажет, что «зорко одно лишь сердце». И, жертвуя своей земной оболочкой, юный герой позволяет Змее укусить себя, чтобы душа его могла вернуться на родную планету к любимой Розе (Татьяна Сычева) – в спектакле она вовсе не привычно своенравная, а нежная, которую так хочется защитить.

Маленький принц
Маленький принц (Михаил Давыдовский) на своей родной планете с любимой, нежной и своенравной Розой (Татьяна Сычева). Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

Театру важно, чтобы зрители на этот спектакль приходили семьей. Петр Базарон, он же – художественный руководитель «Щелкунчика», убежден: родители станут для детей проводниками высоких смыслов сказки-притчи, помогут понять аллегории и метафоры балета. И каждый будет открывать эту историю с высоты своего возраста. Дети, возможно, впервые познакомятся с Маленьким принцем, а если не впервые, то – погрузятся в символику планет и их обитателей. Взрослые же, точно, вспомнят собственное детство и, возможно, задумаются, как в погоне за призрачными жизненными благами не потерять в себе ребенка – с его великим добросердечием и радушием к миру.

Маленький принц
Случайно встретившегося в пустыне Летчика (Артем Хлебников) Маленький принц сначала попросит: «Нарисуй мне барашка». А потом, оба романтики и мечтатели, они станут друзьями. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

Ранее «Областная газета» писала о том, что спектакль Нижнетагильского театра кукол по сказам Бажова взял приз на всероссийском фестивале кукол в Барнауле.

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