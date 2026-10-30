«Синара» начнет поход за четвертым Кубком России в Медногорске

В эти выходные мини-футбольный клуб «Синара» вступает в новый розыгрыш Кубка России. Свой путь трехкратные обладатели трофея начнут со стадии 1/8 финала, где проведут два выездных матча с медногорским «Металлургом».

«Синара» – один из самых успешных клубов в истории турнира. «Черно-белые» становились обладателями трофея трижды, из ныне существующих команд больше титулов только у югорской «Газпром-Югры» – 5. Впервые свердловчане взяли Кубок в сезоне 2006/2007, а свои последние на данный момент два трофея выиграли подряд – в 2022 и 2023 годах.

После успеха в домашнем финале 2023 года екатеринбуржцы близко к трофею больше не подбирались. В следующие три сезона свердловчане ни разу не выходили в «Финал четырех», дважды оступившись в четвертьфинале, и один раз – на стадии 1/8.

Новый розыгрыш команда Александра Барановского начнет с гостевого противостояния против «Металлурга». Медногорцы являются одними из лидеров второго по значимости дивизиона страны – Высшей лиги (занимают третье место в конференции «Запад»). Коллективы уже пересекались друг с другом в этом сезоне. В середине октября «Металлург» и «Синара» сыграли в Медногорске в матче первого этапа Кубка лиги, в котором сильнее оказались футболисты из Екатеринбурга (6:2).

В 1/8 финала Кубка России победитель будет определен по сумме двух встреч, которые клубы проведут 31 октября и 1 ноября в 13:00. В четвертьфинале прошедший дальше коллектив сыграет с победителем пары ТЗМС (Тула) – «Газпром-Югра» (Югорск).

Ранее «Областная газета» рассказывала, как «Синара» обыграла «Тюмень» и приблизилась к тройке лидеров Суперлиги.