«Гаражка», Ленком, деревенские песни и Миядзаки: куда сходить на выходных в Екатеринбурге

Последние выходные октября и первый день ноября обещают быть насыщенными в Екатеринбурге. В программе – спектакль “Ленкома Марка Захарова”, гастрономический фестиваль «Гаражка», Хэллоуин и концерт «Сны Миядзаки».

Спектакль-шоу “Под одной крышей”

Театр “Ленком Марка Захарова” привозит спектакль “Под одной крышей”. Это тёплая история о трёх поколениях женщин из одной семьи, где за бытовыми обидами прячется любовь. Отлично подойдёт тем, кто любит камерные спектакли и живую актёрскую игру. Это хороший повод выбраться на выходных в театр всей семьёй.

Когда: 30 октября в 19:00.

Где: Дворец молодёжи.

Концерт “Песни о деревне”

Тёплый вечер – ностальгия с живой гармошкой и баяном: Сергей Матвеев, группа “Кают-компания” и ансамбль “Русичи” исполнят композиции “Деревенька моя”, “Домик окнами в сад” и много других знакомых песен. Концерт прекрасно подойдет тем, кто вырос на этих мелодиях, ценителям народной музыки и всем, кто хочет отдохнуть от городской суеты.

Когда: 30 октября 19:00.

Где: Концертный зал им. Лаврова.

Интерактивно-иллюзионный спектакль “Алиса в стране чудес”

Дневной вариант для семей с детьми. Иллюзионный формат и интерактив с залом превращают знакомый сюжет в нечто большее, чем просто спектакль: зрители не наблюдают со стороны, а участвуют в происходящем, что для детей особенно ценно. Знакомая история при этом не теряет смысл — она подаётся через визуальные эффекты и неожиданные решения, которые будут интересны даже взрослым. Над постановкой работали артисты из нескольких московских театров – они и привезли проект в Екатеринбург. Это хорошая альтернатива обычному походу в кино: живая сцена, непосредственная реакция зала и атмосфера, которую не воспроизведёт ни один экран.

Когда: 31 октября в 12:00.

Где: Дворец культуры железнодорожников.

Большой фестиваль “Halloween 2026”

Для тех, кто отмечает, организаторы обеспечивают большую площадку, тематическую программу и атмосферу главной “страшной” ночи года – всё, ради чего люди обычно выходят из дома в этот вечер. Формат концертного холла позволяет соединить музыку, перформансы и костюмированный бал, так что вечер обещает быть громким и насыщенным. Если Хэллоуин для вас повод встретится с друзьями и провести время необычно – это самый очевидный вариант. Главное – продумать образ заранее.

Когда: 31 октября в 20:00.

Где: Свобода концерт холл.

Концерт “Сны Миядзаки”

Это камерный вечер, где коллектив Simple Music Ensemble исполнит музыку Дзё Хисаиси из “Унесённых призраками”, “Ходячего замка”, “Ходячего замка” и других фильмов Хаяо Миядзаки в авторских аранжировках. Знакомые мелодии прозвучат вживую в атмосферном пространстве бывшего хлебозавода – редкая возможность услышать Хисаиси не с экрана, а в живом исполнение, в необычной обстановке и в компании таких же ценителей музыки.

Когда: 1 ноября в 18:00.

Где: Дом Simple Music, креативный кластер Хлебозавод № 6.

Международный день вегана на фестивале “Гаражка”

Для тех, кто следит за питанием или интересуется культурой разумного потребления. Фестиваль “Гаражка” в Ельцин центре – это маркет, еда и возможность познакомится с людьми, которые живут по близким вам принципам. Хороший повод заглянуть даже если вы не веган: формат предполагает знакомство, а не проповедь и позволяет пробовать что-то новое для себя. Дневное время и центральная площадка делают это удобным для тех, кто хочет провести воскресенье неспешно и с пользой.

Когда: 1 ноября в 12:00.

Где: Ельцин центр.

Елизавета Кожевина