Валентина Ямпольская стала сопредседателем Союза госпиталей ветеранов войн

В Екатеринбурге в пятницу прошла конференция Союза госпиталей ветеранов войн. Ее участники обсудили актуальные темы текущей деятельности, в частности – развитие гериатрической помощи: единую для всех медучреждений этого профиля в стране концепцию планируется представить уже в ноябре. Обсуждалось и дальнейшее повышение качества комплексной медицинской помощи участникам СВО. В ходе прошедших на конференции выборов руководящих органов Союза сопредседателем организации стала начальник Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн им. С.И. Спектора Валентина Ямпольская.

Конференция прошла в рамках празднования 85-летия Свердловского госпиталя для ветеранов войн и в год десятилетия союза, объединяющего в России профильные медучреждения. Все десять лет его возглавляла начальник лечебно-реабилитационной службы Новосибирского областного клинического госпиталя №2 ветеранов войн Людмила Канунникова. По ее словам, главное, чего удалось добиться за эти годы, – остановить процесс закрытия госпиталей, который начался несколько лет назад в ряде регионов. Позицию организации в этом вопросе поддержал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Сейчас порядка 90% госпиталей в России обновились не только внешне, в них внедряются новые технологии, приобретается новое высокого класса медицинское оборудование. Пример тому – Свердловский госпиталь для ветеранов войн.

Его начальник Валентина Ямпольская, избранная сопредседателем Союза госпиталей ветеранов войн, отметила, что именно на базе этих медучреждений сосредоточена клиническая база региональных медицинских университетов по изучению процессов старения.

«Пациенты – участники боевых действий всех времен – стареют быстрее, чем те, кто в боевых действиях не участвовал. И это показали все научные исследования с участием и ветеранов Великой Оте­чественной войны, и следовавших далее локальных событий. Сейчас мы наблюдаем наших участников СВО и понимаем, что человек пережил психоэмоциональный стресс в боевой обстановке, что увеличивает, к сожалению, темпы старения», – сказала она.

Новым председателем Союза на конференции был избран начальник Санкт-Петербургского госпиталя ветеранов войн Максим Кабанов. Он отметил, что организация объединяет сейчас 58 медучреждений этого профиля из 63, а надо стремиться к тому, чтобы вошли все.

Кроме того, Максим Кабанов является главным внештатным специалистом-гериатром Министерства здравоохранения РФ, а на базе 46 российских госпиталей организованы региональные гериатрические центры. На основе их работы будет разработана единая концепция развития гериатрической помощи пациентам серебряного возраста, ее планируется представить уже в ноябре. Отметим, что Валентина Ямпольская является главным внештатным специалистом-гериатром министерства здравоохранения Свердловской области.

На полях конференции было подписано соглашение о научно-практическом сотрудничестве между Свердловским и Санкт-Петербургским госпиталями для ветеранов войн. Предполагается создание общих методических разработок, обмен опытом и специалистами.

«У каждого госпиталя есть своя «изюминка», свое направление. Кто-то лучше развит в сторону реабилитации, у кого-то есть набор неврологических или терапевтических компетенций, которых нет в другом учреждении. Поэтому важен обмен мнениями и технологиями», – отметила Валентина Ямпольская.

Ранее Областная газета рассказывала о том, чем живет Свердловский областной клинический госпиталь для ветеранов войн имени С.И. Спектора в год своего 85-летия.