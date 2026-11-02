Мобильное приложение МЧС России подверглось кибератаке

Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке. Злоумышленники осуществили рассылку недостоверной информации населению. Сейчас специалисты восстанавливают сервис. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Взлом мобильного приложения не оказывает влияния на работу системы оповещения. Оповещение граждан осуществляется через региональные и муниципальные сирены, громкоговорители, сети связи (СМС-рассылка), а также через теле- и радиовещание. Мобильное приложение является лишь дополнительным сервисом информирования, отмечают в ведомстве.

Жителей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В настоящее время ведутся работы по устранению уязвимости мобильного приложения и восстановлению его нормального функционирования.

Ранее «Областная газета» писала, что в Свердловской области мошенники рассылают уведомления о налоговых начислениях от имени ФНС.