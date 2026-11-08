Клуб веселых и находчивых празднует 65‑летие

Клуб веселых и находчивых 8 ноября празднует 65‑летний юбилей. За эти годы КВН превратился из простой студенческой викторины в крупнейшее юмористическое движение, объединяющее более 7 тыс. команд на постсоветском пространстве. О том, как студенческая игра стала культурным феноменом, рассказали в дирекции общественных связей Первого канала.

Масштаб движения КВН впечатляет: база данных Международного союза клуба насчитывает свыше 7 тыс. команд. А сочинский фестиваль «КиВиН», давший старт юбилейному 65‑му сезону в начале года, собрал рекордные 615 команд из России и других стран.

История КВН началась 8 ноября 1961 года с телепередачи, названной в честь марки телевизора. Сначала это была веселая викторина с творческими и даже акробатическими заданиями. В 1964 году ведущим стал Александр Масляков, которому удалось превратить КВН в феномен советского, а затем и российского телевидения. В 1971 году программу закрыли из‑за слишком острой сатиры, а вернуться в эфир она смогла только в 1986 году — с новым гимном Владимира Шаинского «Мы начинаем КВН» и обновленным духом времени. В эпоху перестройки юмор КВН стал культовым: команды открыто шутили о бюрократии и дефиците, а география игры вышла далеко за пределы СССР.

Сегодня в экосистеме Международного союза КВН работают 74 официальные лиги — от Высшей до студенческих и юниорских, активно развиваются новые направления: детский КВН, инклюзивные проекты и студенческие форматы. Так, на XV фестивале «КВН. Первые» выступили 183 команды школьников — от Калининграда до Камчатки, а 30 коллективов получили путевку в телепроект «КВН. Дети» на канале «Карусель».

КВН давно стал настоящей кузницей талантов: по словам Константина Эрнста, 90% современного российского развлекательного контента создают люди, прошедшие школу КВН. Среди них — Михаил Галустян, Гарик Харламов, Павел Воля, Сергей Светлаков, Александр Ревва и многие другие.

Напомним, команда «Уральские пельмени» из Екатеринбурга — чемпионы Высшей лиги КВН 2000 года. Пройдя школу Клуба веселых и находчивых, участники команды сумели сохранить фирменный кавээновский юмор и построить успешную карьеру в шоу‑бизнесе: сегодня «Уральские пельмени» известны как создатели популярных комедийных шоу и постоянных концертных программ, любимых зрителями по всей стране.

Ранее «Областная газета» писала о том, что «ОГ» и Свердловское движение КВН подписали соглашение о сотрудничестве.