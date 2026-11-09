Муниципальный округ Пелым празднует 30-летие

Во вторник, 10 ноября, муниципальному округу Пелым исполняется 30 лет. Самый северный поселок городского типа Свердловской области появился на карте 65 лет назад, но земля вокруг него хранит следы куда более давней истории. «Областная газета» вспоминает, как рос Пелым и чем он живет сегодня.

Нынешний центр муниципального округа стоит на одноименной реке Пелым. В переводе с мансийского языка это слово означает «студеная». Свою историю этот северный поселок ведет со второй половины XX века, унаследовав имя древней уральской земли.

Появиться здесь поселку помогла железная дорога. Линию Ивдель – Обь начали прокладывать осенью 1959 года, и вдоль нее одна за другой появлялись станции. Сам поселок начали возводить в марте 1961 года, задумывался он как лесопромышленный. Первыми его улицами стали Строителей и Пушкина.

Судьбу поселка изменил газ. Магистральные газопроводы и компрессорные станции здесь начали строить в 1966 году, а к 1999-му появились 15 газокомпрессорных цехов, через которые газ идет в Западную Европу. Газотранспортная отрасль и сегодня остается главным работодателем Пелыма.

До середины 1990-х территория входила в Ивдельский район. Устав муниципального образования «поселок Пелым» приняли весной 1996 года, а 10 ноября жители поддержали его создание на референдуме. Инициатором отделения от Ивдельского района стал Леонид Мальшаков, возглавлявший тогда поселковый совет. Он и сегодня живет в Пелыме, ему присвоено звание почетного гражданина. Сейчас это муниципальный округ площадью 4 905 квадратных километров – почти вдвое больше государства Люксембург. Кроме Пелыма, в округ входят поселки Атымья, Вершина и Кершаль и станция Нерпья.

Задолго до железной дороги эти места населяли манси. На территории округа известны 16 мансийских стойбищ, возраст старейшего превышает тысячу лет. Память о них хранит историко-краеведческий музей при Доме культуры. В его коллекции есть мансийский струнный инструмент санквылтап, охотничьи стрелы, лыжи и обувь. В прошлом году в музее начали комплексный ремонт.

Своя традиция появилась и в соседней Атымье. Резчик по дереву Генрих Кузнецов приехал строить поселок в 1969 году и украсил свой казенный дом резными наличниками и балясинами. Дело продолжили его сыновья Олег и Яков. Изделия в стиле атымской домовой резьбы участвуют в выставках, а братья учат в своей мастерской столярному и бондарному делу.

Сегодня в Пелыме живут почти 2,8 тыс. человек. Летом в поселке открыли Аллею славы с мемориальным комплексом и зоной Трудовой славы. Проект начинал прежний глава округа Шахит Алиев, и ленту на открытии он перерезал вместе с новым главой – Михаилом Соколюком. Второй год идет поэтапный ремонт единственного детского сада «Колобок», который посещают около 130 детей. Здание утеплили и облицевали, обновили крышу. Этой осенью на территории сада открыли новые площадки с безопасным резиновым покрытием, а весной здесь высадят яблони.

«Здесь продумана каждая деталь: множество малых архитектурных форм – ярких, удобных, рассчитанных на разный возраст. Многофункциональный спортивный участок позволит детям не просто бегать и прыгать, а пробовать разные активности», – рассказал глава муниципального округа Пелым Михаил Соколюк.

Продолжается и благо­устройство поселка. В переулке между улицами Чапаева и Вокзальной асфальтируют тротуар, на улице Зеленой заменили изношенные трубы холодного водоснабжения. В нескольких многоквартирных домах остеклили балконы и утеплили торцы фасадов. В Атымье ремонтируют дорогу и уже обустроили заезды к школе, храму и другим важным объектам.

«Работы на остальной части дороги продолжаются по графику – мы держим темп и обязательно доведем все до качественного результата», – отметил Михаил Соколюк.

Как рассказали корреспонденту «Областной газеты» в администрации округа, в этом году в Атымье также открыли универсальную спортивную площадку – мини-стадион с футбольным полем, тренажерами, местом для игры в баскетбол и волейбол. Ремонтируют и местную школу.

Ремонт групп в детском саду запланирован на следующий год, его будут вести постепенно, не останавливая работу учреждения. Тогда же снаружи утеплят здание детсадовского бассейна и заменят на нем крышу – в нынешнюю реконструкцию он не попал. В школе №1 собираются обновить кабинеты и спортзал, а затем обустроить площадку для сдачи нормативов ГТО. Кроме того, здание школы уже начали утеплять и облицовывать. Работы в Детской школе искусств, где уже обновили концертный зал и несколько кабинетов, тоже планируют продолжить. А с 1 сентября поликлиника и фельдшерско-акушерский пункт в Атымье работают в составе Свердловской областной клинической больницы №1, жителям обещают выезды областных специалистов и телемедицину.

Ранее «Областная газета» писала о том, что что Свердловская область получила дополнительно 1,2 млрд рублей на продолжение программы социальной газификации.