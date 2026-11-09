Свердловская шорт-трекистка стала бронзовым призером юниорского Кубка мира

В минувшие выходные в итальянском городе Бормио прошел Кубок мира по шорт-треку среди юниоров и юниорок. В турнире приняли участие свыше 190 спортсменов из 36 стран мира. Российская сборная выступила в нейтральном статусе и завоевала бронзу в эстафете на 3 000 метров. Свой вклад в успех россиянок внесла и представляющая Свердловскую область Вероника Гришина.

Для 17-летней свердловчанки этот турнир стал дебютным на международном уровне.Ранее Гришина становилась бронзовым призером молодежного первенства и Кубка России.

В Италии спортсменка была близка к медали в личных соревнованиях. Представительница Среднего Урала стала четвертой на дистанции 500 метров, а в километровом забеге остановилась в шаге от выхода в финал. В командной эстафете на 3 000 метров Вероника участвовала во всех забегах. В финальном раунде со сборными Китая, Польши и Италии россиянки практически до самого финиша претендовали на победу, но упустили лидерство, уступив три секунды китаянкам и на доли секунды отстав от занявшей второе место Польши.

Следующий, второй этап юниорского Кубка мира пройдет в Бормио с 12 по 14 ноября.

Ранее «Областная газета» рассказывала о том, что Свердловские шорт-трекистки завоевали четыре медали этапа Кубка России в Новоуральске.