Все больше пользователей старше 70 лет в Екатеринбурге и Свердловской области слушают музыку и играют в онлайн-игры в сети Билайна

За год общий объем мобильного трафика у клиентов старше 70 лет в России вырос на 30%*. По данным Билайна, это максимальный прирост среди всех возрастных сегментов. Например, трафик абонентов в возрасте от 55 до 69 лет, как и молодежи до 24 лет вырос на 19%.

Рост связан с ускорением цифровизации старшего поколения: все больше клиентов 70+ переходят на смартфоны и активнее пользуются мобильным интернетом. Так, количество клиентов старше 70 лет в Екатеринбурге и свердловской области, которые пользуются смартфонами, за год выросло на 21%. Это связано в том числе с увеличением доступности мобильного интернета.

Больше всего у аудитории серебряного возраста вырос трафик на «Госуслугах» — на четверть. В музыкальных приложениях он увеличился на 18%, в онлайн-играх — на 11%, в видеосервисах — на 9%, в соцсетях — на 8%. При этом, в отличие от молодой аудитории, клиенты старшего поколения чаще используют мобильный интернет не для развлечений, а для решения повседневных задач. Значительную часть трафика этой группы, помимо государственных сервисов, формируют в том числе почта и банковские приложения.

На рост использования мобильного интернета также повлияло развитие сети за пределами крупных городов. За три квартала 2026 года Билайн запустил новые базовые станции в более чем в 100 локациях Свердловской области. Параллельно с этим идет непрерывная работа по модернизации сети там, где растет спрос на мобильную связь.

Антон Антонов, директор Екатеринбургского отделения Билайна:

«Стабильная связь — это когда о технологиях просто не задумываешься. Это про то, чтобы иметь возможность через смартфон записаться к врачу, купить необходимое онлайн или просто позвонить близким по видеосвязи. Для старшего поколения это особенно важно. Поэтому мы развиваем сеть — модернизируем оборудование и расширяем покрытие и в городах, и в малых населённых пунктах. Наша задача — чтобы мобильный интернет работал одинаково стабильно везде».

*По данным обезличенной статистики пользователей мобильного интернета Билайна. Сравнивались периоды с 1 июля по 30 сентября 2025 и 2026 гг.

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