ДомойНовости

В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности

НовостиОбщественная безопасность
Областная газета

Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры

Фото: Антитеррор Урал

В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях.

«Внимание! В регионе объявлен режим беспилотной опасности!

Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность.

В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.

Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников.

Обо всех подозрительных объектах сообщайте по единому номеру 112», – написал Денис Паслер.

ЖКХ

Свердловчане смогут быстрее решать проблемы с отоплением — заявки принимают через «Госуслуги Дом»

Свердловчане получили удобный цифровой инструмент для решения проблем с отоплением: в мобильном приложении «Госуслуги Дом» запустили...
Дороги и транспорт

В Екатеринбурге в микрорайон Синие Камни продлят троллейбус и добавят автобусы

Для жителей Синих Камней в уральской столице с 1 декабря добавится новый общественный транспорт: до микрорайона продлят маршрут...
Культура

Гранты для креативных идей: свердловчане могут подать заявку на конкурс Президентского фонда культурных инициатив

Жители Свердловской области могут присоединиться к 19‑му грантовому конкурсу Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ): прием заявок...

Подписывайтесь на нас в любимой соцсети

Популярное