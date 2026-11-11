В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях.

«Внимание! В регионе объявлен режим беспилотной опасности!

Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность.

В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.

Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников.

Обо всех подозрительных объектах сообщайте по единому номеру 112», – написал Денис Паслер.