Детские психиатры и психологи с начала года осмотрели в районах области более 7,6 тыс. ребят

Специалисты филиала «Детство» Свердловской областной клинической психиатрической больницы с начала года провели 64 выезда в города и сёла региона. Врачи-психиатры, психологи и логопеды побывали в Нижней Туре, Ивделе, Серове, Асбесте, Артемовском, Байкалово, Тавде, Таборах и десятках других населенных пунктов.

Как сообщили в региональном Минздраве, профосмотр и диспансеризацию прошли 7 197 детей, еще 456 получили консультации по разным проблемам психического здоровья.

Между визитами выездной бригады тревожные сигналы первыми замечают взрослые рядом с ребенком — родители, учителя, воспитатели. Поэтому курсы по психологии детского развития и тревожности становятся для педагогов малых городов новой необходимостью: они помогают вовремя увидеть проблему и направить семью к специалисту.

По итогам выездов 25 детей направили на углубленную консультацию в филиал «Детство», десятерых госпитализировали. До конца года бригады планируют еще 10–12 поездок по территориям.

Психологическая помощь детям в регионе развивается и в онлайн-формате. В октябре школьники и их родители получили доступ к сервису «Цифровой психолог» через Госуслуги. Ребенок может получить консультацию с согласия взрослых. Онлайн-формат снимает барьер для тех, кто стесняется идти к школьному психологу на глазах у одноклассников.

Интерес к такой помощи растет и у взрослых: по данным аналитиков, свердловчане стали в полтора раза активнее пользоваться платформами онлайн-психотерапии и в среднем проводят на них 36 минут в месяц. Осенью Свердловская область вошла в десятку регионов страны по числу пользователей психологических сервисов.

Если родителей беспокоит состояние ребенка, первым шагом может стать визит к педиатру по месту жительства: он оценит ситуацию и при необходимости выдаст направление к детскому психиатру или медицинскому психологу.

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