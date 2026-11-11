Определены претенденты на гранты Екатерининской Ассамблеи в 2026 году

В Свердловской области определили проекты‑финалисты Екатерининской Ассамблеи — 2026, претендующие на благотворительные гранты. В шорт‑лист вошли 11 социально значимых инициатив, отобранных из 67 заявок от некоммерческих организаций и бюджетных учреждений. Проекты охватывают сферы здравоохранения, социальной поддержки, культуры и спорта. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Лидером рейтинга стал проект Свердловского областного онкологического диспансера — создание сети центров скрининга рака кишечника. На базе пяти эндоскопических отделений в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Ирбите ежегодно планируют проводить не менее 4,5 тыс. колоноскопий. Проект — крупнейший за всю историю Ассамблеи: общая стоимость — около 300 млн рублей, из них более 107 млн планируют привлечь в качестве гранта, остальное покроет областной бюджет.

Как отметила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, Екатерининская Ассамблея — одно из крупнейших благотворительных мероприятий в стране.

«Значительные суммы, собранные благодаря благотворительным вечерам, позволяют существенно помогать учреждениям здравоохранения, культуры, образования. Эти средства превращаются не в разовый жест, а в оборудование, ремонты и, самое главное, в спасенные человеческие жизни», — сказала Татьяна Савинова.

Механизм отбора благополучателей многоступенчатый. Сначала заявки анализирует рабочая группа из отраслевых экспертов и специалистов по работе с НКО — они проверяют реализуемость проектов, корректность смет и соответствие актуальным потребностям. Затем Попечительский совет Ассамблеи формирует шорт‑лист, а финальное рейтинговое голосование проводит Совет СОСПП — в него входят собственники и руководители крупнейших предприятий региона. Об этом рассказал первый вице‑президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов.

Помимо онкологического проекта, в числе финалистов — инициативы по оснащению детского реабилитационного отделения Областной детской клинической больницы и закупке техники для поискового отряда «ЛизаАлерт». Также поддержку могут получить проекты развития семейного центра «Аистенок» в Дегтярске, организация спектаклей с тифлокомментированием в Нижнетагильском театре кукол, ремонт концертного зала Уральской специальной музыкальной школы, создание площадки для спортивного туризма и программы поддержки активного долголетия пожилых людей.

Если по итогам благотворительного вечера собранная сумма превысит потребности проекта‑победителя, оставшиеся средства распределят между другими организациями согласно итоговому рейтингу.

Екатерининская Ассамблея проводится с 2011 года. За 15 лет благодаря объединенным усилиям бизнеса и власти на благотворительные цели удалось собрать свыше миллиарда рублей.

Ранее «Областная газета» писала о том, что благодаря пожертвованию Екатерининской Ассамблеи в Областную детскую клиническую больницу закуплен иммунохимический гематологический анализатор.