«Секретное задание» обернулось уголовным делом: тагильчанина будут судить за поджог на железной дороге

В Центральный окружной военный суд передано уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Нижнего Тагила. Его обвиняют в поджоге железнодорожного оборудования на перегоне «Нижний Тагил – Старатель». Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

По данным транспортной полиции, все началось с переписки в мессенджере. Неизвестные сообщили молодому человеку о взломе аккаунта на портале «Госуслуги». Затем убедили, что на его имя оформлен кредит, а деньги направлены на закупку оружия для ВСУ. Под психологическим давлением тагильчанин оформил несколько микрозаймов – якобы для покупки документа, подтверждающего его невиновность.

Следующим требованием стало выполнение «секретного задания в интересах ФСБ»: повредить оборудование возле железной дороги, чтобы остановить поезд с террористами и оружием. Молодой человек, не подозревая, что совершает ошибку, сделал все, о чем его просили злоумышленники.

Тагильчанина задержали сотрудники транспортной полиции и регионального УФСБ. В настоящее время ему предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ «Террористический акт». Ему может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.

«Нередко от подсудимых мы слышим: „Я совершил глупость“, „Не подумал“, „Не хотел, чтобы так получилось“. Но статьи за глупость в законе нет. Есть ответственность за конкретные противоправные действия и отвечать за них придется по закону», – добавили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

Помните: сотрудники правоохранительных органов не поручают гражданам совершать поджоги под видом «секретных операций». Требования взять кредит или заплатить за «доказательство невиновности» – признаки обмана. Если вас запугивают и требуют выполнить опасное поручение, прекратите общение, сохраните переписку и сообщите о случившемся по номеру 112 или 102.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Екатеринбурге подросток подозревается в поджоге автомобилей полиции.