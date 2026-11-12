В Екатеринбурге установят почтовый ящик из фильма «Письмо Деду Морозу»

В новогоднем оформлении лобби «Атриум Палас Отеля» в Екатеринбурге появится необычный артефакт – почтовый ящик для писем Деду Морозу, который использовался на съемках популярной российской комедии «Письмо Деду Морозу». В картине приняли участие Антон Филипенко, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин, Эвелина Блёданс, Зоя Бербер, Дима Билан и Наталия Орейро.

Гости отеля и просто посетители смогут сфотографироваться с ящиком, загадать желание и отправить через него поздравления близким в любой уголок страны. Достаточно написать адрес получателя и опустить послание в волшебный ящик. Рассылку сотрудники отеля осуществят самостоятельно.

Как именно реквизит со съемок оказался в Екатеринбурге, не раскрывается, но в отеле отмечает его символическую ценность в преддверии Нового года.

«Новый год – это время чудес, добра и ожидания чего-то хорошего. Мы решили подарить своим гостям частичку волшебства, чтобы они прониклись новогодним духом», – отметил генеральный директор «Атриум Палас Отеля» Юрий Еременко.

Ранее «Областная газета» писала о том, когда в Екатеринбурге откроется ледовый городок и каким он будет.