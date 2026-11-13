Дана команда строить: зачем нужен новый закон о поддержке жителей, пострадавших от недобросовестных застройщиков в сфере ИЖС

Губернатор Свердловской области Денис Паслер внес в Законодательное Собрание региона законопроект, который позволит сформировать механизм поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших от недобросовестных подрядчиков при строительстве частных домов. Поправки защитят интересы людей, которые нуждаются в особой социальной защите — многодетных семей, инвалидов, пенсионеров, участников СВО и их близких. Насколько это проблема актуальна для Свердловской области и почему нужен закон – в материале «ОГ».

Законопроект предлагает предоставлять инвесторам земельные участки в аренду без проведения торгов при условии, что реализуемые ими проекты позволят обеспечить жильем пострадавших граждан. Речь идет об уральцах, заключивших договоры строительного подряда до 1 марта 2025 года и не получивших готовые дома.

Механизм реализации новой меры поддержки находится в разработке. Есть два основных варианта: либо пострадавшим семья предоставят жилье, построенное инвесторами на другом участке, либо будут достраивать уже начатые дома.

При подготовке законопроекта в правительстве учли информацию о 131 земельном участке в 22 муниципалитетах. По результатам конструктивного и инициативного взаимодействия Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области с правоохранительными органами возбуждено 10 уголовных дел в отношении 13 подрядчиков, ряд дел направлен в суд, рассказали «ОГ» в свердловском Минстрое.

Законопроект уже рассмотрели в комитете по аграрной политике и земельным отношениям Заксобрания, депутаты поддержали инициативу.

«Законопроект определяет правовые основания для применения такой меры поддержки, а конкретный механизм ее реализации будет разрабатываться на уровне исполнительной власти Свердловской области. В частности, правительству региона предстоит установить основания включения пострадавших граждан в специальный реестр, формы и порядок обеспечения их жилыми помещениями, а также принять необходимые нормативные правовые акты», – рассказал «ОГ» председатель комитета Григорий Бачериков.

Во вторник, 17 ноября, законопроект рассмотрят на пленарном заседании парламента.

Сейчас в федеральном и региональном законодательстве нет норм, которые предусматривали бы внесение таких граждан в реестр обманутых дольщиков, отмечает арбитражный управляющий Илья Никонов. А значит, и государственную поддержку они получить не могут.

«Потому что те нормы, которые есть, защищают дольщиков по договорам ДДУ (договор участия в долевом строительстве – прим. «ОГ») в жилых многоквартирных домах. И на федеральном уровне такого механизма до сих пор нет. Но поскольку проблема существует и в Свердловской области стоит достаточно остро, то в нашем регионе впервые в УрФО запускают вот такой механизм. Закон, если будет принят, позволит начать работу по возмещению ущерба, который был причинен свердловчанам недобросовестными застройщиками. Пока мера распространяется только на определенные категории граждан, но полагаю, что, если апробация будет удачной, этот перечень будет расширен», – рассказал «ОГ» Илья Никонов.

Напомним, в 2025 году губернатор Денис Паслер поручил разработать меры поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших от недобросовестных подрядчиков в сфере ИЖС. Минстрой ведет мониторинг проблемных объектов, совместно с банками прорабатывает индивидуальные решения по кредитным обязательствам семей.

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