«Автомобилист» обыграл «Шанхайских Драконов» в матче, посвященном работникам сельского хозяйства

В Екатеринбурге прошел хоккейный матч между «Автомобилистом» и «Шанхайскими Драконами». Встреча регулярного чемпионата КХЛ, посвященная работникам сельского хозяйства, проходила под слоганом «Матушка-земля» и завершилась победой свердловчан со счетом 4:2. Помимо матча болельщиков ожидало тематическое шоу и насыщенная развлекательная программа.

Перед началом встречи в фойе «УГМК Арены» для зрителей выступил ансамбль с казачьими песнями. Там же для болельщиков были организованы и другие активности, такие как фермерская фотозона и зоны мастер-классов по созданию эко-игрушек травянчиков.

После выхода команд на лед символическое вбрасывание произвел заслуженный работник сельского хозяйства Михаил Мальцев. Развитию этой сферы в нашем регионе Михаил Федорович посвятил 47 лет своей жизни.

Первый период екатеринбуржцы провели неудачно. Уже на первой минуте встречи «драконы» открыли счет. К середине периода усилиями Джордана Гросса хозяева смогли сравнять счет, после чего рисковали снова пропустить. В первой двадцатиминутке гости нанесли в три раза больше бросков (15 против 5), но раз за разом свою команду в игре оставлял вратарь свердловчан Евгений Аликин.

Начало второго периода осталось за уральцами. Роман Горбунов вывел хозяев вперед, однако гости смогли отыграться еще до перерыва – 2:2 перед третьим периодом.

В заключительной двадцатиминутке «Автомобилист» забрал матч под свой контроль. За семь минут до сирены Гросс оформил дубль щелчком от синей линии и вывел «шоферов» вперед. Окончательный счет в матче установил Александр Кадейкин, поразивший пустые ворота шанхайцев – 4:2, победа екатеринбуржцев.

Следующий матч команда Алексея Кудашова также проведет на домашнем льду. Уже в эту субботу, 14 октября, «Автомобилист» примет казанский «АК Барс».