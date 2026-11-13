Выставку платков-картин уральского дизайнера увидели в Мексике, Таиланде и Гвинее

В ноябре выставки платков-картин «Шелковая карта России» уральского дизайнера Нины Ручкиной открылись почти одновременно в Таиланде, Мексике и Гвинее. Торжественные вернисажи являются частью проекта «Русские в моде», реализованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, и приурочены ко Дню народного единства. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе дизайнера.

Полотна «Шелковой карты России» показывают страну через культурные коды регионов – народные промыслы, шедевры искусства, духовные символы и пейзажи. Центральное место в каждой экспозиции занимает платок «Собор Василия Блаженного», символизирующий единство российской нации.

В Королевстве Таиланд выставка проходит в рамках проекта «Русские сезоны». В Бангкоке вернисаж 5 ноября собрал представителей МИД и Министерства культуры Таиланда, дипломатического корпуса и общественности. Выставку открывала сама Нина Ручкина, а среди гостей был посол России в Таиланде Евгений Томихин, отметивший роль культурного диалога двух стран. С 17 по 29 ноября экспозиция продолжится в Бангкокском центре культуры и искусства.

В Мехико «Шелковую карту России» представили 6 ноября в Посольстве РФ в Мексике. Особый интерес зрителей вызвали полотна с народными промыслами и платок «Матрешки. Латинская Америка», созданный совместно с Домом Латинской Америки в Москве. Гости вернисажа отметили, что выставка дает возможность ближе познакомиться с культурой и традициями нашей страны.

В Гвинее экспозиция открылась 10 ноября в Национальном музее. Посол России в Гвинее Алексей Попов подчеркнул близость двух стран и отметил, что выставка воплощает идею многообразия и единства через искусство. В Гвинее выставка продлится до 21 ноября.

«Для нас большая гордость представлять выставки платков «Русские в моде», свою страну и традиции одновременно в четырех странах. Большое количество восторженных отзывов из столь разных регионов вселяет надежду на дальнейшее, такое же триумфальное, мировое путешествие «Шелковой карты России». Мы безмерно счастливы, что платок – национальный символ России – стал яркой частью культурной дипломатии», – сказала дизайнер Нина Ручкина.

Напоминаем, что выставка «Русские в моде» также открыта в Екатеринбурге на площадке Мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история». Увидеть ее можно до 15 декабря.

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