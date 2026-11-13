В круглосуточном стационаре Качканарской центральной районной больницы появились новые рентген-аппарат и флюорограф

Свердловская область продолжает системно обновлять медицинское оборудование в учреждениях региона. В круглосуточном стационаре Качканарской центральной районной больницы завершен монтаж двух новых цифровых комплексов: рентген-аппарата и флюорографа. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Новые аппараты пришли на смену технике 2012 года выпуска. Теперь отделение лучевой диагностики стационара полностью переведено на современные цифровые стандарты. Новинки интегрируют в Центральный архив медицинских изображений, а все полученные снимки будут сохраняться в единой цифровой базе. Это позволит врачам моментально получать доступ к исследованиям, сравнивать клиническую картину в динамике и оперативно проводить телемедицинские консультации с коллегами из областных медцентров. Ежегодно в стационаре делают до 4 тыс. рентгеновских снимков.

«Современное оборудование установили в отремонтированных по новым стандартам помещениях — с новой радиационной защитой стен, полами и электропроводкой. Специалисты пройдут обучение, после чего аппараты введут в эксплуатацию», — отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Глава региона сообщил, что в 2026 году на оснащение свердловских больниц современным оборудованием направлено более 2 млрд рублей. Большая часть средств — 1,4 млрд рублей — выделена из регионального бюджета, еще более 600 млн рублей — из федеральной казны. Благодаря этому для жителей многих территорий стала доступна высокоточная диагностика.

«В городские и сельские больницы закупили более 1,6 тысячи единиц оборудования. Среди них 28 „тяжелых“ аппаратов: компьютерные томографы, МРТ, ангиограф, рентген-аппараты, флюорографы и маммографы», — написал Денис Паслер в своих соцсетях.

Ранее «Областная газета» писала, что в Качканаре стартовал капремонт отделения реанимации центральной больницы.