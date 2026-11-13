В Свердловскую область поступило более 326 тыс. доз вакцины против гриппа

Более 326 тыс. доз вакцины против гриппа для взрослых и детей поступило в Свердловскую область. Всего регион получил более 1,5 млн доз вакцины благодаря поддержке из федерального и областного бюджетов. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«На данный момент медицинские работники привили более 1 миллиона 122 тысяч свердловчан. Для обеспечения эпидемического благополучия на ближайший сезон за счет разных источников финансирования необходимо привить более 2,5 миллиона человек. Очень важно, чтобы руководители промышленных предприятий и организаций, не попавших в список декретированных категорий, берегли здоровье своих сотрудников и заблаговременно их вакцинировали», — отметила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Светлана Филиппова.

Со стороны медицинского сообщества созданы все условия для организации выездной прививочной кампании. Чтобы медицинская бригада приехала прямо на предприятие или в организацию, достаточно просто обратиться в государственную поликлинику.

Отметим, бесплатной вакцинации против гриппа подлежит довольно большой круг жителей. В рамках Национального календаря сделать прививку могут дети и подростки до 18 лет, студенты и беременные женщины (во 2–3 триместрах), жители старше 60 лет, пациенты с любыми хроническими заболеваниями и представители отдельных профессий: медицинские работники и педагоги, сотрудники коммунальных предприятий, торговли, транспорта и социальной сферы. Вакцинация свердловчан проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью вирусными инфекциями пока остается спокойной: за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 20,4 тыс. случаев ОРВИ, что ниже уровня предыдущей недели на 0,6% и ниже среднего многолетнего уровня на 18,7%. Более 56% заболевших — это дети и подростки до 17 лет. Вместе с тем эпидемиологи говорят о том, что мы приближаемся к началу эпидемиологического неблагополучия по заболеваемости ОРВИ и гриппом и рекомендуют успеть сделать прививку.

Вакцинироваться можно в том числе в мобильных пунктах, размещенных в торговых центрах Екатеринбурга. Сделать это до конца ноября может бесплатно любой свердловчанин старше 18 лет. При себе нужно иметь медицинский полис и прививочный сертификат: в него внесут сведения о проведенной процедуре. Такой возможностью уже воспользовались более 920 человек.

График работы выездных пунктов вакцинации против гриппа и других инфекций в Екатеринбурге

— ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) — пятница с 15:00 до 19:00 (прививки против гриппа, дифтерии и столбняка, гепатита В, пневмококка),

— ТРЦ VEER Mall (просп. Космонавтов, д. 108д) — пятница с 12:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 15:00 (прививки против гриппа, пневмококка),

— ТЦ «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) — пятница с 10:00 до 15:00 (прививки против гриппа, дифтерии и столбняка, пневмококка),

— ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) — пятница с 12:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00 (прививки против гриппа, пневмококка, дифтерии и столбняка, кори, гепатита В),

— ТРЦ «Мегаполис» (ул. 8 Марта, 149) — пятница с 12:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00 (прививки против гриппа, пневмококка, дифтерии и столбняка, кори, гепатита В),

— ТРЦ «Апельсин» (ул. Блюхера, 39) — вторник с 10:00 до 15:00 (прививки против гриппа, дифтерии и столбняка, пневмококка),

— ТЦ «Кировский» (ул. Сыромолотова, 22) — вторник с 10:00 до 15:00 (прививки против гриппа, дифтерии и столбняка, пневмококка).

Ранее «Областная газета» писала, что в Свердловской области продолжают расширять сеть мобильных пунктов вакцинации.