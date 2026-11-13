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В Свердловскую область поступило более 326 тыс. доз вакцины против гриппа

МедицинаНовости
Областная газета

На данный момент прививки сделали более миллиона свердловчан

вакцинация против гриппа, Свердловская область
На данный момент медицинские работники привили более 1 миллиона 122 тысяч свердловчан. Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»

Более 326 тыс. доз вакцины против гриппа для взрослых и детей поступило в Свердловскую область. Всего регион получил более 1,5 млн доз вакцины благодаря поддержке из федерального и областного бюджетов. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«На данный момент медицинские работники привили более 1 миллиона 122 тысяч свердловчан. Для обеспечения эпидемического благополучия на ближайший сезон за счет разных источников финансирования необходимо привить более 2,5 миллиона человек. Очень важно, чтобы руководители промышленных предприятий и организаций, не попавших в список декретированных категорий, берегли здоровье своих сотрудников и заблаговременно их вакцинировали», — отметила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Светлана Филиппова.

вакцинация против гриппа, Свердловская область
Вакцинироваться можно в том числе в мобильных пунктах, размещенных в торговых центрах Екатеринбурга. Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»

Со стороны медицинского сообщества созданы все условия для организации выездной прививочной кампании. Чтобы медицинская бригада приехала прямо на предприятие или в организацию, достаточно просто обратиться в государственную поликлинику.

Отметим, бесплатной вакцинации против гриппа подлежит довольно большой круг жителей. В рамках Национального календаря сделать прививку могут дети и подростки до 18 лет, студенты и беременные женщины (во 2–3 триместрах), жители старше 60 лет, пациенты с любыми хроническими заболеваниями и представители отдельных профессий: медицинские работники и педагоги, сотрудники коммунальных предприятий, торговли, транспорта и социальной сферы. Вакцинация свердловчан проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

вакцинация против гриппа, Свердловская область
При себе нужно иметь медицинский полис и прививочный сертификат: в него внесут сведения о проведенной процедуре. Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»

На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью вирусными инфекциями пока остается спокойной: за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 20,4 тыс. случаев ОРВИ, что ниже уровня предыдущей недели на 0,6% и ниже среднего многолетнего уровня на 18,7%. Более 56% заболевших — это дети и подростки до 17 лет. Вместе с тем эпидемиологи говорят о том, что мы приближаемся к началу эпидемиологического неблагополучия по заболеваемости ОРВИ и гриппом и рекомендуют успеть сделать прививку.

Вакцинироваться можно в том числе в мобильных пунктах, размещенных в торговых центрах Екатеринбурга. Сделать это до конца ноября может бесплатно любой свердловчанин старше 18 лет. При себе нужно иметь медицинский полис и прививочный сертификат: в него внесут сведения о проведенной процедуре. Такой возможностью уже воспользовались более 920 человек.

График работы выездных пунктов вакцинации против гриппа и других инфекций в Екатеринбурге

— ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) — пятница с 15:00 до 19:00 (прививки против гриппа, дифтерии и столбняка, гепатита В, пневмококка),
— ТРЦ VEER Mall (просп. Космонавтов, д. 108д) — пятница с 12:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 15:00 (прививки против гриппа, пневмококка),
— ТЦ «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) — пятница с 10:00 до 15:00 (прививки против гриппа, дифтерии и столбняка, пневмококка),
— ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) — пятница с 12:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00 (прививки против гриппа, пневмококка, дифтерии и столбняка, кори, гепатита В),
— ТРЦ «Мегаполис» (ул. 8 Марта, 149) — пятница с 12:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00 (прививки против гриппа, пневмококка, дифтерии и столбняка, кори, гепатита В),
— ТРЦ «Апельсин» (ул. Блюхера, 39) — вторник с 10:00 до 15:00 (прививки против гриппа, дифтерии и столбняка, пневмококка),
— ТЦ «Кировский» (ул. Сыромолотова, 22) — вторник с 10:00 до 15:00 (прививки против гриппа, дифтерии и столбняка, пневмококка).

Ранее «Областная газета» писала, что в Свердловской области продолжают расширять сеть мобильных пунктов вакцинации.

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