«Легенда свердловского здравоохранения при жизни»: главный врач ТЦМК Виктор Попов уходит в отставку

Главный врач Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) Виктор Попов уходит в отставку. Он оставляет должность согласно действующему законодательству: 14 ноября ему исполняется 70 лет. Виктор Попов возглавит кафедру скорой помощи и медицины катастроф в Уральском государственном медицинском университете. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

Объявляя решение коллективу, заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова назвала Виктора Петровича человеком, с которым ассоциируется целая эпоха уральской медицины.

«Этот руководитель — легенда при жизни, причем не только своего учреждения, но и всего свердловского здравоохранения, да и, наверное, службы Медицины катастроф Российской Федерации. На вопрос, чем он гордится больше всего, Виктор Петрович ответил: своей командой. Сегодня в ТЦМК 275 сотрудников, а с совместителями — свыше 300 человек. […] Мы прощаемся с Виктором Петровичем в этой должности, но не прощаемся с ним как с экспертом в своем деле», — подчеркнула Татьяна Савинова.

Виктору Попову предложено возглавить кафедру скорой помощи и медицины катастроф в УГМУ. Восстановление кафедры уже согласовано с ректором вуза.

«Сегодня такой яркий, волнующий день. У меня заканчивается контракт, но я расцениваю это как школьный последний звонок и надеюсь на продолжение своего трудового пути. Возглавить кафедру медицины катастроф и скорой помощи — интересное предложение: опыт есть, силы еще есть, и их можно применить с большой пользой. […] Одна из ключевых задач сегодня — подготовка новых специалистов для скорой медицинской помощи. Стационарные отделения скорой помощи — это ступенька выше приемных отделений больниц, и этим надо заниматься очень серьезно», — сказал Виктор Попов.

Отметим, Виктор Петрович Попов возглавлял Территориальный центр медицины катастроф 33 года — с самого основания учреждения в 1993 году. За его плечами — 39 вертолетных площадок по всей области, спасенные жизни на Северном Кавказе, авторские разработки, которые сегодня работают по всей стране, и два Кубка Н. И. Пирогова за звание лучшего Центра медицины катастроф России.

С понедельника, 16 ноября, исполняющим обязанности руководителя центра назначен Иван Фролов, долгое время проработавший заместителем Виктора Попова.

Ранее «Областная газета» писала, что фельдшерские бригады Богдановича, Тугулыма и Талицы стали лучшими на учениях ТЦМК.