Законы невезения: как новые правила управления электросамокатами повлияют на их пользователей и пешеходов

Меньше недели остается до окончания публичного обсуждения новой редакции правил дорожного движения, подготовленной Минтрансом России. Основные изменения касаются использования электросамокатов и других СИМ (средств индивидуальной мобильности). В частности, на них нельзя будет ездить вдвоем или в состоянии алкогольного опьянения, а также курьерам по тротуарам. Параллельно новые правила для пользователей СИМ готовят в администрации Екатеринбурга. «ОГ» изучила причины и суть грядущих изменений и отношение к ним самих самокатчиков.

«Изменения в ПДД призваны сделать городскую среду комфортнее и безопаснее для всех участников движения: пешеходов, автомобилистов и пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Нововведения учитывают стремительное развитие микромобильности и курьерских сервисов, формируют понятные правила для новых типов транспорта», – поясняет пресс-служба Минтранса.

В Екатеринбурге тоже готовят новые ограничения для самокатчиков. По новым Правилам благоустройства, которые уже прошли публичное обсуждение и вступят в силу после утверждения городской думой, ужесточаются правила парковки электросамокатов. Их нельзя будет оставлять на остановках, у лестниц, пандусов – везде, где они могут помешать водителям или пешеходам. Чтобы ввести штрафы за нарушения, мэрия планирует подготовить соответствующий законопроект, вносящий поправки в Закон Свердловской области №52-ОЗ (областной КоАП), сообщили «ОГ» в департаменте информполитики (ДИП) администрации Екатеринбурга. Окончательное решение примут депутаты Законодательного Собрания.

Кроме того, недавно мэрия расширила список зон, где запрещено передвигаться на СИМ. Теперь ограничение действует в центре Екатеринбурга (между Вайнера, Антона Валека, переулком Химиков, Горького, Пушкина и Малышева) и в других местах с узким тротуаром или большим потоком пешеходов. Этот перечень будет расширяться и дальше, уточнили в ДИП горадминистрации.

Проблема с «самокатной» аварийностью в уральской столице стоит достаточно остро, рассказали «ОГ» в УГИБДД по Свердловской области. С января по октябрь 2026 года в регионе зарегистрировано 162 ДТП с участием СИМ (из них 124 приходятся на Екатеринбург). В результате ДТП травмы получили 167 человек, 3 человека погибли.

За последний год число таких ДТП выросло на 8%, количество пострадавших – на 12,1%. Более четверти пострадавших – дети в возрасте до 16 лет. В других городах региона ДТП существенно меньше: в Нижнем Тагиле с начала года их было 9, в Каменске-Уральском – 7, в Серове – 3. Сервис аренды самокатов Яндекс. Go в своем ежегодном отчете по безопасности сообщает, что в целом по стране число происшествий на 100 тыс. поездок снизилось на 30% по сравнению с 2025 годом. Этому способствует, в частности, введение дополнительных мер контроля за пользователями. Так, в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, чтобы арендовать самокат «Яндекса», нужно подтвердить возраст через портал «Госуслуги» (в Москве – через Mos ID). В 2027 году сервис планирует ввести проверку и в других городах. За нарушения правил аренды Яндекс. Go назначил около 120 тыс. штрафов. Из них 62% пришлось на неправильную парковку, 21% – на поездки вдвоем, 10% – на управление самокатом несовершеннолетними.

Активный пользователь электросамокатов из Екатеринбурга Анастасия Саламатова считает введение новых правил шагом обоснованным.

«Одобряю новые правила. А вот если еще примут решение максимально оборудовать город специальными дорожками под самокаты – вообще будет блеск. Сам сервис, конечно, супер, но даже меня, пользователя, бесят те, кто ездит на самокатах по двое или пьяные. Они создают плохой имидж всем пользователям. И оставлять самокаты в местах, где они явно мешают, тоже странно, понимаю, почему к этому негатив у горожан », – поделилась с «ОГ» Анастасия.

Есть любители СИМ и в редакции «Областной газеты». Выпускающий редактор сетевых изданий Наталья Шадрина нередко добирается до работы на собственном электросамокате. Новые правила она тоже воспринимает позитивно. «Пересела на электросамокат еще в 2021 году, во время пандемии индивидуальные средства передвижения были максимально безопасны. Так вот, пять лет назад ездить на электро самокате было гораздо комфортнее, поскольку их на тротуарах и дорогах Екатеринбурга было еще очень мало. Когда в городе появился кикшеринг, начался хаос. За рулем всё чаще оказывались дети, которые не соблюдали ПДД, многие ездили по двое-трое и так далее. Что касается пункта о введении новых знаков, позволяющих не спешиваться в определенных местах, – это тоже разумно, особенно в местах, где дорога прерывает велодорожку. В Екатеринбурге это, например, участок в районе Макаровского моста», – говорит Наталья.

Высказать свое мнение о новой редакции ПДД можно до 20 ноября на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Ранее «Областная газета» писала о том, что уральцев бесплатно научат кататься на электросамокатах.