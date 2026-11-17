Губернатор Свердловской области Денис Паслер оценил возможности нового логистического комплекса «Петровский», который начал работать в техническом режиме. Проект будет реализован в два этапа, на данный момент построено складское помещение площадью 33 тыс. кв. метров. Благодаря реализации проекта будет создано 3 тыс. рабочих мест. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

На территории логистического комплекса создана вся необходимая инженерная и транспортная инфраструктура, в том числе построены автономная газовая котельная, пожарная насосная станция, трансформаторная электроподстанция.

На втором этапе строительства планируется создать еще 65 тыс. кв. метров складских площадей. Комплекс обеспечит возможность складирования, кратковременного хранения и распределения товаров с использованием высотных стеллажных систем. Уже известно, что площади будут загружены на 100%.

Денис Паслер подчеркнул значимость наращивания складских площадей для укрепления логистического потенциала Свердловской области.

«Свердловская область обладает мощным логистическим потенциалом, который оценивается в 4,8 млн кв. м площадей. В 2025 году наш регион стал одним из лидеров в стране по вводу складской недвижимости. Продолжаем укреплять это направление: построен транспортно-логистический комплекс „Петровский“. […] Новые крупные логистические объекты — это дополнительные возможности для развития региональной экономики», — отметил Денис Паслер.

Плановый объем инвестиций в реализацию проекта составляет 5,5 млрд рублей, из которых на сегодняшний день освоены 1,5 млрд рублей.

«Мы получили очень хорошую поддержку со стороны властей при реализации этого проекта. Если бы ее не было, мы бы не смогли приступить к строительству второй очереди комплекса, которое уже ведется. Произошла синергия частных инвестиций и государственной поддержки, благодаря чему появилась возможность двигаться дальше, и будет создано еще 90 тысяч квадратных метров складских площадей», — сказал генеральный директор ООО «Промспецстрой» Александр Широченко.

Глава Сысертского муниципального округа Дмитрий Нисковских отметил, что строительство логистического центра для муниципалитета — это и дополнительные налоговые поступления в бюджет, и рабочие места.

«Нашим жителям сейчас есть, что выбрать с точки зрения профессий в современной логистической отрасли и в производственном кластере особой экономической зоны „Титановая долина“. По сути, многие ребята Сысертского муниципального округа, которые сейчас получают образование понимают: не нужно никуда уезжать, можно найти свою профессию мечты, работу и реализоваться, трудоустроившись на хороших условиях, не уезжая далеко от дома», — сказал Дмитрий Нисковских.

Отметим, Свердловская область обладает сильной транспортной инфраструктурой — развитой дорожной и железнодорожной сетью, современным аэропортом. Свердловская железная дорога обеспечивает 11% погрузки всех железных дорог России. По этому показателю СвЖД занимает второе место в стране. В 2025 году погрузка на Свердловской железной дороге составила порядка 125 млн тонн. Автомобильным транспортом для крупных и средних организаций за 2025 год было перевезено свыше 33 млн тонн грузов. Через Средний Урал проходят ключевые транспортные коридоры — широтный и меридиональный, что дает возможность пересечения восточного и западного грузопотоков.

Ранее «Областная газета» писала, что в Екатеринбурге прошла лекция на тему правового регулирования транспортно-логистической деятельности.