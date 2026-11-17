На международной выставке «Металл-Экспо — 2026» предприятие Свердловской области признано одним из лучших в сфере импортозамещения. Продукция и технологии Богдановичского ОАО «Огнеупоры» являются российской инновацией и способны заменить зарубежные аналоги на предприятиях и в системе ЖКХ. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе предприятия.

Компания отмечена дипломом за высокопрофессиональную организацию продвижения огнеупорной и сорбционно-фильтрующей продукции на зарубежные рынки. Кроме того, предприятие получило Кубок за лучшую экспозицию — корпоративный стенд, где были представлены огнеупорные изделия собственного производства для металлургической, химической, нефтегазовой, энергетической промышленности, машиностроения, а также сорбционно-фильтрующие материалы серии «Квалисорб» для очистки питьевой воды и промышленных стоков. Продукция и технологии этой серии являются российской инновацией.

«Большой интерес вызвали элементы тонкостенной керамики для литниковых систем, легковесные изделия для футеровки нагревательных металлургических печей, корундографитовые огнеупоры, которые применяются в машинах непрерывного литья заготовок. Мы также презентовали на выставке и кислотоупорный кирпич, вошедший в число лучших товаров Свердловской области по итогам регионального этапа всероссийского конкурса „100 лучших товаров России“. Первую партию кислотоупорного кирпича предприятие выпустило летом 2025 года. Продукция направлена на экспорт в страны Евразийского экономического союза», — рассказал генеральный директор Богдановичского ОАО «Огнеупоры» Алексей Юрков.

Отметим, у предприятия уже есть положительный опыт сотрудничества в сфере огнеупорного производства и тяжелого машиностроения с зарубежными партнерами. Так, по заданию технических специалистов Богдановичского ОАО «Огнеупоры» одним из крупнейших в Китае производителей гидравлического прессового оборудования выпущен гидравлический пресс YPR2500 для изготовления кислотоупорного кирпича.

Международная выставка «Металл-Экспо — 2026» проходила в Санкт-Петербурге, мероприятие объединило около 800 компаний и более 25 тыс. специалистов в сфере металлургической отрасли. За несколько дней стенд свердловского предприятия посетили сотни участников выставки. В их числе представители промышленных компаний из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Китая и других стран мира. Высокий интерес у потенциальных партнеров вызвала продукция серии «Квалисорб».

Ранее «Областная газета» писала, что на выставке «Поехали 2026» презентовали зимние маршруты по Уралу для автотуристов и байкеров.