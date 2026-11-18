Мы вступаем в сезон простуд, а значит, и приема пилюль и сиропов от кашля, противовоспалительных препаратов, грудных сборов и прочих средств, облегчающих симптомы ОРВИ. О чем нужно помнить при лечении респираторных заболеваний пациентам с сахарным диабетом, рассказывает врач-эндокринолог высшей категории ГКБ №40 Ольга Никитина.

«Во-первых, все противовирусные препараты, как и любые другие лекарства, в том числе и антибиотики, принимаем только по назначению лечащего врача, — говорит Ольга Михайловна. — Во-вторых, при любых воспалительных процессах в организме уровень сахара в крови растет, поэтому при простуде сахароснижающие препараты не отменяем, дозы инсулина при диабете первого типа увеличиваем».

С осторожностью следует относиться и к травяным сборам, микстурам и прочим средствам, призванным смягчить сухой кашель, облегчить вывод мокроты, снять воспаление. Их можно использовать только по согласованию с лечащим врачом.

Во время лечения ОРВИ советуют пить больше жидкости, в том числе морсы, соки, чтобы лучше выводить токсины из организма. Но больным сахарным диабетом надо следовать этой рекомендации осмотрительно.

«Свежевыжатые соки, даже разведенные водой, для наших пациентов под запретом, распространяется он и на пакетированные соки, морсы, компоты, — говорит Ольга Никитина. — Только с одобрения лечащего врача можно пить сваренные дома брусничный морс или компот. Но при этом придется измерять уровень сахара после каждой выпитой порции. И, разумеется, варить морсы и компоты нужно без сахара, так как его вполне достаточно в ягодах — и свежих, и сушеных».

Ранее «Областная газета» писала о том, что лекарственную терапию при диабете нельзя заменить БАДами.