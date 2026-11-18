Уральский институт кардиологии в этом году отмечает 50-летие со дня основания. Губернатор Свердловской области Денис Паслер поблагодарил медиков за сотни спасенных жизней, отметил колоссальный потенциал уникального учреждения и пожелал занять лидерские позиции среди профильных медицинских центров страны. Главному врачу вручили сертификат на 50 млн рублей на модернизацию института. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«За полвека он стал значимым учреждением в региональной системе здравоохранения, одним из лучших кардиоцентров России и авторитетной научной школой. Ежегодно здесь выполняют 800 операций на сердце, около 5 тысяч коронарографий, 400 шунтирований и около 100 протезирований клапанов. За 50 лет более 1 миллиона человек получили здесь шанс на жизнь. Коллектив института — это более 400 человек, в том числе 93 врача и 150 медработников среднего звена», — отметил Денис Паслер.

В этом году в кардиоцентре уже обновили лифты, без которых невозможна своевременная транспортировка тяжелобольных. Заменили наркозно-дыхательные аппараты, приобрели новый томограф. Для содействия в реализации задачи по модернизации медучреждения главному врачу Уральского института кардиологии Андрею Лозовскому вручили сертификат на 50 млн рублей.

«Вы — главное сердце кардиологической службы региона. Ваши наработки мы должны масштабировать, поэтому в текущем году на вашей базе создан координационный центр, и я очень рассчитываю на эффект от методической работы экспертов. Если мы все вместе с вами как команда региона будем работать на благо наших жителей, видеть не число операций, а спасенных пациентов, то выполним задачу, которую перед нами поставил губернатор», — сказала заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Отметим, Уральский институт кардиологии открыл свои двери в 1976 году. Оснащение медучреждения тогда было скромным: один рентген-аппарат и электрокардиограф. В 1990-е институт сохранил инфарктную службу, а в 1992 году первым в России ввел электронную историю болезни.

В конце 1990-х врачи выполнили первое стентирование. С конца 2000-х здесь работает кардиохирургическое отделение: за 15 лет врачи провели более 9,5 тысячи операций, средняя летальность в стационаре составила 1,5%. Сегодня хирурги удаляют опухоли сердца через небольшой разрез, а тяжелый кальциноз сосудов лечат передовым методом ротационной атерэктомии.

«Главное в сегодняшней юбилейной дате то, что она является точкой отсчета для следующего шага. Здание нашего института строили тысячи рук: врачи-реаниматологи, прошедшие скорую, медсестры, дежурившие сутками, инженеры, собиравшие аппаратуру своими руками. Мы приняли эстафетную палочку и продолжаем путь», — сказал главный врач Уральского института кардиологии Андрей Лозовский.

Сегодня кардиологическая служба региона имеет четкую структуру. Помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями оказывают региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения. Там применяют современные методы диагностики и проводят высокотехнологичные операции. Уральский институт кардиологии занимает в этой системе одно из ключевых мест.

Денис Паслер и Татьяна Савинова вручили сотрудникам медучреждения-юбиляра награды за вклад в спасение жизней уральцев, многолетнее служение людям и верность выбранной профессии.

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