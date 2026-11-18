В Екатеринбурге музыкальному коллективу «Офицерское трио» передали новый профессиональный баян. Ценный подарок артистам вручил директор благотворительного фонда «Ветераны СВО и КТО», депутат Законодательного собрания Свердловской области Сергей Павленко. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе фонда.

Торжественная передача инструмента прошла прямо на площадке турнира по мини-футболу в рамках Спартакиады этнокультурных объединений региона. На этих соревнованиях ансамбль выступал с творческой программой, поддерживая спортсменов и зрителей.

«Я в тонкостях музыкальных инструментов не эксперт, но искреннее, душевное творчество „Офицерского трио“ всегда трогает до глубины души. Эти люди не просто поют – они привозят частицу дома, тепла и поддержки нашим парням на передовой и в палатах госпиталей. Очень хотелось отблагодарить музыкантов за их верное служение и порадовать достойным инструментом. Пусть музыка звучит для наших защитников, согревает сердца, напоминает о самом дорогом, дарит веру, надежду и силы для победы!» – сказал Сергей Павленко.

Инструмент высоко оценил баянист и аранжировщик ансамбля, заслуженный работник культуры РФ Александр Шестаков. Он отметил, что это неоценимый подарок для частых концертных поездок коллектива.

Ансамбль «Офицерское трио» объединяет ветеранов органов внутренних дел. Сегодня артисты ведут активную общественную и патриотическую работу: регулярно выезжают с благотворительными концертами в зону проведения специальной военной операции, выступают в военных госпиталях перед ранеными бойцами, на школьных уроках мужества и на крупнейших городских мероприятиях.

Ранее «Областная газета» писала о том, что архив уральского композитора Владимира Горячих передали в фонд научной библиотеки Екатеринбурга.