С 2027 года в Свердловской области стартует новый проект – «Малахитовое детство». О его запуске в начале октября 2026-го заявил губернатор Денис Паслер. Цель инициативы – создать максимум условий для развития талантов детей и подростков. В «Малахитовом детстве» участвуют десятки кружков, секций и школьных объединений со всего региона. В том числе – Центр дополнительного образование города Ревды. Рассказываем, чем сегодня живет учреждение и каких изменений ожидает благодаря новой программе.

Центр дополнительного образования (ЦДО) города Ревды расположен в обычном жилом доме. Учреждение выросло из городского Дома пионеров и объединяет сегодня около 1 200 детей и 30 педагогов. Руководит ЦДО Юлия Лазарева, которая с 1992 года прошла в этом учреждении путь от рядового педагога до директора. В состав Центра входят три структурных подразделения – клубы «Радуга», «Юность» и «Ровесник».

В ЦДО делают ставку на системное развитие, поэтому с большим энтузиазмом отнеслись к проекту «Малахитовое детство». Учреждение уже подало заявки на ремонт помещений и закупку современного оборудования для творческих коллективов. Руководство центра подчеркивает, что такая финансовая помощь – это не просто средства, а признание правительством Свердловской области значимости дополнительного образования, которое, по их словам, формирует мировоззрение ребенка и его будущую профессиональную траекторию.

«С такой поддержкой мы готовы в разы активнее сотрудничать, работать и демонстрировать весь спектр своих талантов, чтобы действительно сиять ярко в Свердловской области», – говорит нам Юлия Лазарева.

Сегодня образовательная экосистема Центра включает 16 объединений, распределенных по пяти направлениям дополнительного образования: художественному, туристско-краеведческому, естественно-научному, техническому и социально-гуманитарному.

Золотой фонд ЦДО: коллективы, известные на всю страну

Вокальный ансамбль «Глория» под руководством Ольги Завьяловой, почетного работника сферы образования, – многократный победитель конкурсов разных уровней. Коллектив четыре года подряд представлял Свердловскую область на Всероссийском конкурсе хоров в ВДЦ «Орленок», неизменно входя в тройку лучших в стране, а в этом году завоевал I место. Как говорят в центре, влияние «Глории» на городскую творческую среду огромно: например, во многих детских садах Ревды музыкальными руководителями работают именно ее выпускники.

Ансамбль русской песни «Веснушки», который возглавляет Татьяна Сунегина, сохраняет преемственность поколений и традиции народного творчества. Сейчас 50 детей от 5 до 10 лет готовят масштабный мюзикл «Лесная сказка».

Танцевальный коллектив «Микс Д» вырос из небольшой группы до масштабного ансамбля в 230 человек. По словам 14-летней Ульяны Терещук, которая занимается здесь четвертый год, танцы стали «классным опытом», ведь ансамбль ежегодно участвует как минимум в трех конкурсах, привозя победы и формируя уникальную дружескую атмо­сферу.

«Когда я только пришла, меня сразу все приняли. У нас здесь очень теплая атмосфера и хорошие педагоги», – рассказывает танцовщица.

От репортажа из Приморья до зуба мамонта

Пока одни творят на сцене, другие покоряют журналистику и науку. Медиа­студия «Спектр» под руководством Ольги Силачевой, почетного работника сферы образования, представляет регион на крупнейших федеральных площадках. Не так давно ребята вернулись с Дальнего Востока, из Приморья, со Все­российского фестиваля «Пробный шар», где взяли серебро в командном зачете и выиграли призы в номинациях «Трэвел-журналистика» и «Социальная реклама». Примечательно, что один из отмеченных роликов был создан после встречи с представителями ФСБ для «Областной газеты». Студия работает как корпункт проекта ­«ОГ-ого», подтверждая статус одной из лучших в стране.

Не менее уникален геологический музей ЦДО, созданный в 1992 году педагогами и геологами Павлом и Ириной Козловыми. В 2026 году благодаря администрации и управлению образования муниципального округа в музее сделали масштабный ремонт. Было приобретено новое учебное и выставочное оборудование.

В богатой экспозиции музея – горный хрусталь с Приполярного Урала, моховые агаты, никелевая руда, зуб мамонта и кости шерстистого носорога, найденные в Ревдинском районе. Занятия юных геологов из объединения «Самоцветы» проходят прямо среди экспонатов, а выходные ребят заняты походами, экспедициями и экскурсиями.

«Мы с родителями сначала сами в поход ходили, а теперь ходим вместе с педагогами и ребятами из объединения «Самоцветы», – делится воспитанница Анастасия Шевченко, недавно вернувшаяся из Новоуткинской пещеры и с реки Чусовой.

От стринг-арта до деревянных изделий

В клубе «Ровесник» педагог Глеб Сушинцев прививает детям любовь к ручному труду. По программе «Маленький хозяин» дошкольники учатся держать молоток и отвертку, осваивают стринг-арт (создание объемных картин и узоров с помощью нитей, натянутых между точками-опорами). Ребята постарше в «Мастерской идей» работают с лобзиком, создавая деревянные изделия широкого назначения. Сейчас юные мастера делают кормушки для птиц, которые скоро развесят в парках Ревды.

«Новые горизонты»

А еще уже 30 лет, с 1996 года, ЦДО проводит муниципальный фестиваль юных талантов «Новые горизонты». Это событие объединяет образовательные организации в единое творческое пространство. Конкурсы, проходящие в течение года, служат для участников трамплином. Уверенно заявив о себе на городском уровне, они получают шанс прозвучать на всю Свердловскую область.

Именно так, через песни, танцы, изобразительное и декоративно-прикладное творчество, Центр дополнительного образования Ревды продолжает свою главную миссию – открывать детям реальные горизонты для роста, самореализации и самоопределения.

Как записать ребенка в кружок/секцию

Вариант 1. Информационная система «Навигатор дополнительного образования детей Свердловской области»

Зайти на сайт р66.навигатор.дети и выбрать муниципалитет. На информационной панели выбрать направление. Платформа предложит перечень программ допобразования, где можно узнать подробности и записаться, заполнив форму заявления. Уведомление о регистрации заявления придет в личный кабинет.

Вариант 2. Единый портал государственных услуг

Необходимо авторизоваться на портале «Госуслуги», найти раздел «Дополнительное образование» и выбрать интересующий кружок. Заявление заполнить, следуя инструкциям на сайте. Его рассмотрят в течение семи рабочих дней, после чего в личный кабинет придет уведомление о зачислении.

Вариант 3. Личное посещение образовательной организации

Ранее «Областная газета» рассказывала, каким, по словам замминистра образования региона Никиты Сафина, будет проект «Малахитовое детство».