В этом году к проведению XII Международной просветительской акции Русского географического общества «Географический диктант» в Екатеринбурге присоединится аэропорт Кольцово. Площадка проведения диктанта разместится в общедоступной зоне и принять в нем участие смогут все желающие. Об этом «ОГ» рассказали в пресс-службе аэропорта.

Акция пройдёт в 22 ноября в 12:00 по местному времени. Участникам предложат ответить на 30 вопросов, из которых первые десять будут посвящены базовым знаниям по географии, следующие 20 потребуют применения знаний, логики, эрудиции и образного мышления. 95% заданий составляют вопросы, присланные на конкурс «Напиши свой вопрос для Географического диктанта»: в 2026 году на конкурс поступило 1460 заявок из 12 стран мира.

«Заранее познакомиться с форматом заданий можно в демонстрационном варианте на сайте диктанта. Он включает 30 вопросов и не влияет на индивидуальные результаты», — рассказали в пресс-службе Кольцово.

Площадка диктанта разместится в общедоступной зоне на первом этаже при выходе из терминала В (международный терминал). Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация. Заявку следует отправить на почту: pr@ar-svx.ru (ФИО, контактный номер телефона, e-mail). Регистрация доступна до 18:00 19 ноября. Количество мест ограничено.

Также «Географический диктант» можно пройти в онлайн-формате с 22 ноября по 10 декабря на сайте dictant.rgo.ru.

Ранее «Областная газета» писала о том, что екатеринбуржцев приглашают написать «Екатеринбургский диктант».