В Каменске-Уральском, где конкурс и родился, он состоится уже в ­34-й раз. С 2015 года конкурс проводится при поддержке Свердловского областного отделения Союза писателей РФ, и каждый год участниками Рождественского конкурса становится около 200 поэтов из России, ближнего и дальнего зарубежья.

К участию приглашают авторов, пишущих стихи на русском языке, независимо от места проживания. На конкурс принимаются стихотворения, не публиковавшиеся ранее 2026 года. Объем подборки – не более 100 строк. Тематика свободная.

«Особенность нашего конкурса в том, что он интересен как новичкам, которые только-только начинают что-то рифмовать, так и профессионалам. Есть среди конкурсантов авторы, которые имеют за плечами престижные литературные премии, публикации в толстых литературных журналах. Тем не менее Рождественский поэтический конкурс для них интересен, многие присылают заявки уже не первый год. И порой никому не известный автор может опередить более маститых коллег. Жюри может отдать приоритет новым именам, если там действительно сильные, оригинальные, интересные стихи», – говорит председатель жюри, член правления Свердловского областного отделения Союза писателей РФ Евгений Черников.

Конкурс проходит в два этапа: в феврале будет опубликован шорт-лист, очный финал состоится в марте 2027 года.

По итогам конкурса вручаются два комплекта наград – в основной номинации и среди поэтов из Каменска-Уральского. Также существуют две специальные номинации: «Надежда» – для авторов не старше 17 лет, «Мой город» – за стихи о Каменске-Уральском и его людях. Победители предыдущих конкурсов могут претендовать на Гран-при и издание сборника стихотворений.

Рождественский поэтический конкурс проходит в Каменске-Уральском с 1993 года, его инициатором стал поэт Юрий Каплунов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 декабря 2026 года.

Положение о конкурсе – на сайте Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина.

Ранее «Областная газета» писала о том, что Антоха MC и «Сова» выпустили треки на стихотворения Бориса Рыжего.