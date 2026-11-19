С 11 по 16 ноября в Сочи прошли первый и второй этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Первые старты зимнего соревновательного сезона оказались успешными для тагильчанина Ильи Манькова. Свердловчанин, получивший накануне допуск к участию в международных турнирах, взял две медали – золото и серебро.

23-летний Илья Маньков – один из самых перспективных представителей нижнетагильской школы «Аист». Впервые спортсмен заявил о себе еще в 16 лет, когда вошел в состав сборной России, а затем взял бронзу юниорского первенства мира. В 2022 году Маньков вместе с национальной командой ездил на Олимпиаду в Пекин в качестве запасного, после чего регулярно проявлял себя на внутренних стартах.

Новый сезон для уральца начался более чем удачно. На первом же этапе Кубка страны он завоевал золотую медаль. Свердловский спортсмен стал лучшим на трамплине К-95, дважды улетев дальше 100 метров (длина прыжков 104,5 и 100,5 метра) и набрав 296,6 балла. Повторить успех Манькова не удалось никому из соперников. Занявший второе место Михаил Назаров (Нижегородская область) набрал 285,6 балла, а бронзовый призер сахалинец Александр Баженов – 271,2. Помимо Ильи Манькова в десятку лучших вошли еще два представителя Среднего Урала – Михаил Пуртов стал седьмым, Евгений Климов занял девятую строчку.

Во втором этапе Кубка России тагильчанин снова поднялся на пьедестал. На этот раз он стал вторым на большом олимпийском трамплине К-125. Как и на первом этапе турнира двумя днями ранее, он показал лучшую дальность прыжков. Маньков прыгнул на 140,5 и 133 метра (277,8 балла), но уступил первую строчку призеру Олимпийских игр Данилу Садрееву (Республика Татарстан), получившему более высокую оценку за технику (282,5 балла). Третье место занял Максим Николаев, параллельным зачетом представляющий Московскую и Кемеровскую области (269,2 балла).

Близко к медалям был и Евгений Климов. Свердловчанин замкнул пятерку лидеров с прыжками на 129 и 127 метров.

Традиционно победитель Кубка России определится по итогам 14 этапов. Следующие три пройдут в Чайковском с 9 по 14 декабря, после чего этапы примут Уфа и Нижний Тагил. В марте Кубок России вернется в Чайковский, где состоятся заключительные этапы.

Отметим, что в этом сезоне, помимо всероссийских турниров, свердловские летающие лыжники смогут выступать и на международных стартах. На прошлой неделе Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) опубликовала обновленный список спорт­сменов, допущенных к стартам в нейтральном статусе, в который вошли Илья Маньков, Евгений Климов и Кристина Прокопьева. Ожидается, что наши прыгуны смогут выступить на этапе Кубка мира в Швейцарии уже в конце декабря.

Ранее «Областная газета» рассказывала, что российские фигуристы не смогут принять участие в соревнованиях V этапа Гран-при в Финляндии.