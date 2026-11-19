Каждый предпочитает проводить выходные по-своему: одни выбирают активности и свежий воздух, другим важны спокойствие и тишина, кто-то жаждет услышать любимую музыку, а кто-то – посмотреть на артистов на сцене… Ближайший уикенд в Екатеринбурге обещает быть богатым на события – 21 и 22 ноября в городе пройдут спектакли, мастер-классы, викторины и экскурсии, и любой сможет найти себе занятие по душе. Мы подготовили гид мероприятий на выходные – читайте и выбирайте.

Премьера нового пластического спектакля «Ноль» Ляйсан Утяшевой

Ляйсан Утяшева вновь исследует мир танцевального искусства вместе с командой лучших танцовщиков России. В воскресенье в ККТ «Космос» в Екатеринбурге пройдет премьера ее нового пластического спектакля «Ноль». Это философская история о природе Вселенной, эволюции сознания и поиске смысла в мире, где всё однажды возвращается к нулю.

Что происходит с человеком, когда привычные законы реальности перестают работать? Можно ли найти смысл жизни, если прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно? И что остается, когда всё вокруг неизбежно разрушается и начинается заново? На эти вопросы пытается ответить спектакль, действие которого разворачивается в загадочном пространстве.

«Ноль» – это история о человеке, который пытается найти смысл во Вселенной и в итоге обнаруживает себя за пределами привычной реальности.

Вход платный

Когда: 22 ноября в 19:00

Где: ККТ «Космос»

Жизнь и история любимого города

В предстоящую субботу все желающие смогут проверить свои знания о столице Среднего Урала на «Екатеринбургском диктанте». В этом году в вопросах затронут важные городские юбилеи: 40 лет Свердловскому рок-клубу, 300-летие Екатеринбургской гранильной фабрики и круглые даты наших основателей – В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина. Остальные темы пока держат в секрете.

Горожанам предстоит ответить на 20 вопросов об истории создания и развития Екатеринбурга, его культуре и архитектуре, знаковых исторических деятелях и событиях.

Участие бесплатное, по регистрации

Когда: 21 ноября, 12:00

Где: Дом Качки

Класс по городскому бытовому танцу

Городские бытовые танцы в начале XX века не только жили самостоятельной жизнью, но и в процессе своего становления многое черпали из народной хореографии. Они строились по определенному движенческому стереотипу, который включал ограниченное количество стандартных движений, таких как простые, переменные или приставные шаги, ход с притопами, притопы на месте, повороты вокруг себя или под рукой партнера, хлопки в ладони и т. д.

В ходе класса под руководством хореографа, исследователя Анны Поляковой организаторы вместе с участниками попытаются воссоздать атмосферу того времени: под аккомпанемент баяна разучат и исполнят различные формы городских бытовых танцев. Для занятия необходима удобная обувь, без каблуков.

Вход платный

Когда: 22 ноября, 16:00

Где: Креативный кластер «Л52»

Экскурсия по стадиону «Екатеринбург Арена»

В субботу свердловчане и жители региона смогут проникнуться спортивной атмосферой и попасть на стадион «Екатеринбург Арена». Для участников пройдет экскурсионный тур, в рамках которого расскажут, как организовывались матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, покажут футбольное поле и спортивные зоны, доступные только игрокам и официальным лицам. Гостей проведут в VIP-зоны, познакомят с техникой и оборудованием для ухода за футбольным газоном, а после они выйдут к полю, как это делают футболисты в день матча.

Вход платный

Когда: 21 ноября, 14:00

Где: «Екатеринбург Арена», ул. Репина, 5

Какой он – «эффект Дали»

В Синара Центре открыта выставка, посвященная гению сюрреализма – Сальвадору Дали и рассказывающая о том, как он строил личный бренд задолго до появления соцсетей.

В экспозиции представлены работы из серии «Знаки зодиака», карты Таро, иллюстрации к культовым текстам («Божественная комедия» Данте, «Старик и море» Хемингуэя), легендарный логотип Chupa Chups и архивные материалы проектов Дали в медиа. Один из главных экспонатов – керамическое панно «MAE WEST». Дали разобрал лицо американской киноактрисы Мэй Уэст на функциональные части: губы стали диваном, нос-камином, глаза – картинами.

В рамках выставки проходят лекции и мастер-классы: от графических серий до коллажа и типографского оттиска.

Вход платный

Когда: все выходные (выставка открыта до 13 января)

Где: Синара Центр

Ранее «Областная газета» писала о том, что «Географический диктант» напишут на 150 площадках в Свердловской области.