Награждение лауреатов премий и стипендиатов губернатора Свердловской области прошло в Уральском государственном горном университете. Торжественное мероприятие приурочили ко Дню преподавателя высшей школы; его участниками стали свыше 140 студентов, аспирантов и педагогов, удостоенных наград за успехи в учебе, науке и преподавательской деятельности. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова подчеркнула высокий уровень вовлеченности региона в поддержку талантливой молодежи и развитие науки. По ее словам, в 2026 году заявки на участие в конкурсе поступили от семи институтов Уральского отделения РАН и 18 вузов — это на шесть организаций больше, чем годом ранее. Всего в отборе участвовали 20 профессоров, 34 преподавателя, 67 аспирантов и 200 студентов.

Премии губернатора получили 15 педагогических работников, победивших в номинациях «Профессор года», «Доцент года» и «Преподаватель года». Награды распределены по пяти научным направлениям: технические, гуманитарные, естественные, психолого‑педагогические науки, а также искусствоведение и культурология. Размер выплат составил от 80 до 200 тыс. рублей.

Губернаторские стипендии назначены 98 студентам и 30 аспирантам, которые продемонстрировали выдающиеся результаты в учебной и научно‑исследовательской работе. Ежемесячная стипендия для студентов установлена в размере 1 800 рублей, для аспирантов — 2 400 рублей.

Развитие системы высшего и среднего профессионального образования в регионе идет в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».Как ранее отмечал губернатор Свердловской области Денис Паслер, в вузах и колледжах региона обучается около 250 тыс. студентов, в том числе приезжающих из других субъектов РФ.

Ранее «Областная газета» писала о том, что губернаторские стипендии получили 72 лучших студента техникумов, колледжей и вузов Свердловской области.