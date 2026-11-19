В Свердловской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» привели в порядок более десяти участков автодорог, обеспечивающих транспортную доступность сел и деревень. Значительная часть работ выполнена с опережением плановых сроков — в том числе отдельные объемы, изначально намеченные на 2027 год, сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях.

По словам главы региона, ремонт включал не только укладку нового дорожного покрытия, но и комплекс сопутствующих мероприятий: укрепление обочин и земляного полотна, обустройство водопропускных труб и дренажей, монтаж элементов безопасности — барьерных ограждений, сигнальных столбиков, дорожных знаков, нанесение разметки, а на отдельных участках — устройство шумовых полос.

«Национальный проект „Инфраструктура для жизни“ дает большие возможности для обновления дорожной сети регионов. И Свердловская область — не исключение. Это не только про масштабные инфраструктурные проекты, но и ремонт дорог, которые жизненно важны для жителей небольших территорий», — написал Денис Паслер в своем канале в Макс.

Масштабные работы развернулись на нескольких ключевых направлениях. Так, в Алапаевском муниципальном образовании ввели в эксплуатацию два участка трассы Артемовский — село Арамашево общей протяженностью 9 километров. Здесь укрепили земляное полотно, отремонтировали 12 водопропускных труб, обновили покрытие, нанесли разметку, заменили 72 сигнальных столбика и 160 метров барьерного ограждения.

Еще 9 километров обновили на автодороге Богданович — Покровское (участок от села Кулики до подъезда к селу Каменноозерское). Специалисты заменили неустойчивый грунт и основание на проблемных отрезках, отремонтировали четыре водопропускные трубы, уложили новое покрытие, а также установили знаки, сигнальные столбики, нанесли разметку и обустроили шумовые полосы на опасных местах.

На трассе Каменск-Уральский — Клевакинское завершены работы на двух участках — с 5‑го по 10‑й и с 10‑го по 20‑й километр. Там обновили асфальтобетонное покрытие, обустроили водопропускные трубы, тротуары, обочины и дренажи. При этом работы на участке с 5‑го по 10‑й километр, запланированные на 2027 год, удалось выполнить уже в текущем сезоне.

С опережением графика отремонтирован и участок дороги Починок — Елани, связывающей населенные пункты Новоуральского городского округа и муниципального округа Первоуральск. Здесь специалисты обновили 8 километров вместо запланированных 4 километров. Из‑за значительной доли участков с неустойчивым грунтом потребовалась замена грунта и щебеночного основания; затем уложили асфальтобетонное покрытие. Кроме того, на дороге обустроили автобусную остановку с посадочной площадкой и павильоном.

Дополнительные объемы работ выполнены на участке автодороги Нижние Серги — Михайловск — Арти (с 46‑го по 56‑й километр). В Белоярском округе привели в порядок 6 километров трассы Ольховка — Двуреченск. В Тугулымском муниципальном округе отремонтировали участки дороги между селами Трошково и Зубково — общей протяженностью 1,6 километра.

Капитально отремонтирован 15‑километровый путь к селу Акинфиево (трасса Нижняя Салда — Алапаевск). Первые 6 километров ввели в эксплуатацию в прошлом году, оставшиеся 9 километров — в текущем сезоне.

Продолжаются работы на дороге Нижняя Салда — поселок Басьяновский: их начали досрочно, завершение запланировано на 2027 год. Также в эксплуатацию ввели отремонтированный участок трассы Нижний Тагил — Висимо-Уткинск — Усть-Утка (с 47‑го по 49‑й километр).

Ранее «Областная газета» писала о том, что в 2026 году в Свердловской области отремонтировали 257 километров дорог регионального значения.