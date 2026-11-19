Серовский театр драмы имени А.П. Чехова получил три специальных приза жюри III Международного театрального фестиваля «Достоевский. Омск» за спектакль «Идиот: Дежавю». Фестиваль проходил с 11 по 18 ноября 2026 года на сцене омского театра «Галёрка», итоги подвели 19 ноября.

«Идиот: Дежавю» – детективный триллер по роману Достоевского. Театр показал его как премьеру, которой закрыл 84-й сезон. По словам режиссера-постановщика Рената Ходжаева, это не точная передача классики, а собственное прочтение. Сцена оформлена так, что непонятно, в какую эпоху разворачивается действие. Авторы сделали это намеренно: Достоевский опережал время, и его тексты звучат почти пророчески, а значит, и о наших днях тоже. Над сценографией и костюмами работал Алексей Унесихин. В Омске серовчане сыграли спектакль 13 ноября, возрастной рейтинг 18+.

На фестивале «Достоевский. Омск» Ренат Ходжаев был награжден в номинации «За творческую смелость и оригинальность интерпретации». Художник по свету Виктор Глаголев отмечен в номинации «Работа художника по свету». А юная артистка Арина Пульчук вошла в число лауреатов номинации «Лучшая детская роль» за роль Настеньки, приз жюри также получили дети, занятые в спектаклях Иркутского театра имени Охлопкова и Тюменского театра кукол.

Об успехе театра рассказал глава Серовского муниципального округа Александр Вовяков. В своих социальных сетях он назвал постановку «Идиот: Дежавю» спектаклем, «где классика обретает новое, острое звучание, а знакомые мотивы Достоевского сплетаются с атмосферой напряженного триллера».

«Поздравляем чеховцев с новой победой!» – прокомментировал он.

Фестиваль «Достоевский. Омск» в этом году собрал, по данным организаторов, более 250 участников из России, Беларуси и Казахстана и около 2000 зрителей. В афише были семь спектаклей театров из Иркутска, Серова, Ижевска, Тюмени, Москвы, Павлодара и Омска. Зрители увидели сразу три версии «Идиота»: серовскую, павлодарскую и тюменскую – кукольную. Сам фестиваль родился в 2021 году, к 200-летию Достоевского, и проходит раз в два года.

Главные призы получили несколько театров. Лучшим актерским ансамблем признаны «Бесы» хозяев фестиваля, омской «Галёрки», и «Белые ночи» московской «Школы драматического искусства». Иркутский театр имени Охлопкова получил награды за сценографию, костюмы и пластику в «Преступлении и наказании». Удмуртский театр кукол отмечен за «Кроткую». Режиссер Владимир Витько получил специальный приз за глубину интерпретации и создание трилогии по произведениям Достоевского.

Лауреатов определяло жюри в составе директора Рязанского театра кукол Константина Кириллова, театрального критика и профессора Московской консерватории Светланы Наборщиковой и главного редактора журнала «Театрал» Валерия Якова.

Ранее «Областная газета» писала о том, что на «ЭтноФесте» 38 тыс. свердловчан посмотрели фильмы о традициях и языках.