Свердловская область получила федеральное признание за системную работу по поддержке компаний, выходящих на внешние рынки. На Международном экспортном форуме «Сделано в России» директор Центра поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Татьяна Лагунова была награждена почетной грамотой Минпромторга России — за вклад в наращивание экспортного потенциала страны. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Всего такого признания удостоились руководители 13 региональных центров поддержки экспорта.

Центр поддержки экспорта в Свердловской области действует уже 15 лет и помогает местным компаниям продвигать продукцию за рубежом. В числе ключевых направлений — содействие в поиске иностранных покупателей, организация участия в международных выставках и деловых встречах. Работа ведется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

По словам директора СОФПП Валерия Пиличева, свердловским экспортерам доступен полный набор базовых инструментов поддержки. Кроме того, в регионе ежегодно проводят крупные профильные мероприятия с участием отраслевых экспертов.

Так, 8 декабря состоится форум «Экспортный марафон»: он поможет участникам сориентироваться в текущих изменениях международной торговой архитектуры. Форум пройдет под национальным брендом «Сделано в России» и станет площадкой для презентации достижений российских компаний на мировом рынке.

Международный экспортный форум «Сделано в России» собрал свыше 5 тыс. представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества из 89 стран. Центральной темой форума в этом году стали перспективы высокотехнологичного экспорта. Ключевым событием программы стала пленарная дискуссия «Рост в условиях мирового шторма. Будущее российского технологического экспорта» с участием председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Ранее «Областная газета» писала о том, что правительство России списало Свердловской области 8,3 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам.