С нового сезона в отечественном биатлоне станет одним титулом больше. Союз биатлонистов России официально утвердил новый кубок, посвященный памяти прославленного уральского спортсмена, двукратного олимпийского чемпиона Сергея Чепикова. Трофей ежегодно будет вручаться победителю мужской спринтерской гонки чемпионата страны.

Кубок Сергея Чепикова – третий мемориальный кубок, утвержденный Союзом биатлонистов России за последние четыре года. Как объяснили организаторы, решение учредить трофей – дань памяти великому спортсмену, который этой осенью преждевременно ушел из жизни в возрасте 59 лет.

«За последнее четырехлетие мы утвердили несколько кубков: Кубок Александра Привалова, Кубок Анфисы Резцовой. В этом году преждевременно ушел из жизни выдающийся спортсмен, наш друг – Сергей Владимирович Чепиков. Нами было принято решение учредить Кубок Чепикова за победу в спринте на чемпионате России и тем самым увековечить его память для наших юных спортсменов. Этот кубок – та маленькая дань памяти, которую мы бы могли отдать ему за заслуги в спорте и в жизни», – отметил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

Сергей Чепиков – ярчайший представитель свердловской школы биатлона, известный не только в нашей стране, но и во всем мире. За свою спортивную карьеру он завоевал в общей сложности шесть олимпийских наград (два золота, три серебра и одну бронзу), дважды становился чемпионом мира и первым в истории отечественного биатлона выиграл два Кубка мира подряд.

Первый Кубок Сергея Чепикова будет вручен победителю мужского спринта чемпионата России уже этой весной. За трофей, носящий имя легендарного спортсмена, сильнейшие биатлонисты страны поборются в марте 2027 года на турнире в Ханты-Мансийске. Символично, что свою первую личную олимпийскую золотую медаль Чепиков завоевал именно в спринте на Играх-1994 в норвежском Лиллехаммере.

Ранее «Областная газета» рассказывала, что свердловские биатлонисты выиграли четыре медали летнего чемпионата России.