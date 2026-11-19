В Верхней Пышме фасад родильного дома Верхнепышминской ЦГКБ стал частью символичного арт-проекта: теперь он визуально оповещает город о появлении на свет новых жителей. Подсветка здания меняет цвет в зависимости от пола новорожденного: розовый загорается при рождении девочки, синий — мальчика. Об этом рассказала заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

«Есть решение и на тот случай, если врачи помогли увидеть мир разнополым крохам: символичные оттенки появляются на стенах роддома одновременно, после чего эффектно переливаются», — рассказала Татьяна Савинова.

По словам главы регионального Минздрава, реализация задумки потребовала масштабных монтажных работ: летом бригада из шести специалистов с помощью двух манипуляторов устанавливала на фасаде четырехэтажного здания систему светодиодных линейных светильников. Всего было смонтировано около 900 элементов разных модификаций.

Сейчас подсветка включается ежедневно в 17:00 и остается включенной до 08:00. Инициатива перекликается с планами региона в сфере поддержки семьи: ранее губернатор Денис Паслер анонсировал запуск с 2027 года Уральской демографической доктрины, предусматривающей расширенные меры помощи семьям с детьми.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Екатеринбурге объединяют перинатальный центр и городскую больницу.