«ЭнергосбыТ Плюс» провел в Первоуральске день информирования клиентов

Сотрудники Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» и Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области провели день информирования в Первоуральском отделении судебных приставов. Мероприятие было приурочено к профессиональному празднику — Дню судебного пристава.

Каждый клиент компании получил разъяснения по имеющейся задолженности: за какой период времени и по какой услуге «ЭнергосбыТ Плюс» она появилась, а также как ее можно оплатить. Подобные выездные встречи с жителями проводятся регулярно на разных площадках. При этом специалисты компании продолжают отвечать на вопросы клиентов и в офисах, и дистанционно.

Приоритетом в работе с дебиторской задолженностью для компании всегда остается досудебное урегулирование. Специалисты рекомендуют клиентам своевременно оплачивать квитанции за коммунальные услуги, чтобы избежать значительных финансовых последствий и судебных расходов. Для тех, кто оказался в сложной финансовой ситуации, «ЭнергосбыТ Плюс» предлагает заключить соглашение о рассрочке. Подать заявление можно на официальном сайте компании.

Информация о задолженности публикуется в квитанциях «ЭнергосбыТ Плюс», о ней сообщают неплательщикам с помощью СМС-рассылок и телефонных звонков, во время которых специалисты пытаются подобрать подходящий для клиента вариант погашения. Когда все остальные инструменты досудебного урегулирования использованы, приходится прибегать к крайней мере — обращению в суд.

Иски в суды компания подает через электронный документооборот, так же происходит взаимодействие судов со службой приставов. Это обеспечивает высокую скорость реализации всех процессов: передачи судебного приказа приставам, начала исполнительного производства, наложения ареста на расчетные счета должников.

После вынесения судебного решения клиент обязан будет оплатить не только саму задолженность, но и судебные расходы:

— госпошлину: за подачу заявления о выдаче судебного приказа — 2 тыс. рублей, искового заявления — 4 тыс. рублей;

— исполнительный сбор у приставов: 12% от суммы долга или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 2 тыс. рублей для граждан.

За девять месяцев 2026 года суды Свердловской области вынесли более 7 тыс. судебных приказов о взыскании долгов с жителей за тепло и электроэнергию на общую сумму 214 млн рублей.

«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что в настоящее время действует акция для клиентов-физлиц «В Новый год — без долгов!». Если до 30 декабря 2026 года оплатить задолженность и текущие начисления за энергоресурсы, то компания спишет пени, кроме тех, по которым имеются судебные решения. При оплате рекомендованного платежа за декабрь участник акции становится претендентом на получение от «ЭнергосбыТ Плюс» 1 тыс. рублей на лицевой счет. Подробности — в разделе «Акции» на сайте компании.