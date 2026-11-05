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«ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает о новой мошеннической схеме — чатах о перерасчётах

Пресс-релизы
Областная газета
деньги, Свердловская область
Злоумышленники создают фейковый групповой чат от лица компании. Фото: Алексей Кунилов, фотоархив «Областной газеты»

Специалисты Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» предупреждают уральцев о появлении новой схемы мошенников — поддельных групповых чатах «компании» о перерасчётах, которые используются для выманивания личных данных и установки вредоносного программного обеспечения на телефоны пользователей.

Злоумышленники создают фейковый групповой чат от лица компании, он может называться «Энергосбыт», «Энергосбыт/Перерасчёт». На заставку устанавливается логотип компании, а в группе уже находится несколько аккаунтов подставных клиентов. Пользователя приглашает в чат «Энергосбыт Оператор». Имитируется обсуждение получения перерасчёта по начислениям. Человека вынуждают перейти по ссылке, подтвердить номер, ввести код или ключ из СМС или установить приложение. Психологическое давление в разговоре при этом оказывает не один человек, а группа людей. В результате мошенники получают доступ к мессенджерам и банковским сервисам человека.

В «ЭнергосбыТ Плюс» подчеркивают: специалисты компании никогда не создают подобных чатов, не запрашивают коды, ключи, пароли, не диктуют реквизиты для перевода денежных средств, не совершают звонков через мессенджеры.

Для обеспечения цифровой безопасности энергетики рекомендуют:

∙ пользоваться только официальными магазинами приложений для установки «ЭнергосбыТ+»;
∙ пользоваться официальными сервисами компании на сайте ekb.esplus.ru для оплаты услуг, передачи показаний и решения других вопросов;
∙ проверять информацию о любых предложениях через официальные каналы связи с компанией;
∙ не доверять незнакомым звонкам и сообщениям, особенно если они касаются финансовых вопросов;
∙ не делиться личными данными и кодами доступа с посторонними лицами.

Мобильное приложение «ЭнергосбыТ+» можно скачать только в официальных магазинах приложений RuStore, Google Play, AppStore.

Проявляйте максимальную бдительность и расскажите об этом пожилым родственникам. Если вы столкнулись с деятельностью мошенников, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы.

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