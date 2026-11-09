«ЭнергосбыТ Плюс» расширяет коммуникацию с клиентами через «Госуслуги»

Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» продолжает расширять количество способов коммуникации с клиентами с помощью цифровых сервисов. Уведомления о задолженности за электроэнергию, тепло и горячую воду ежемесячно направляются клиентам через Единый портал государственных услуг. Там же есть возможность перейти по ссылке для проведения оплаты.

Главная цель — не просто напомнить о платеже, а уберечь жителей от серьёзных юридических и финансовых последствий. Такой формат позволяет адресно предупредить человека о необходимости экстренного погашения долга до того, как дело дойдет до крайних мер: ареста банковских счетов, описи имущества или ограничения права на выезд за границу.

Получив уведомление, клиенту достаточно перейти по прямой ссылке и оплатить долг. Это позволяет решить проблему мгновенно, не выходя из дома и не дожидаясь визита судебных приставов.

Компания также напоминает о простом способе всегда держать расчёты под контролем — подписке на электронную квитанцию. Она приходит на e-mail сразу после формирования платёжного документа, не промокнет, не порвётся и не потеряется, как может случиться с бумажной квитанцией.

Подписаться на электронную квитанцию можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «ЭнергосбыТ+», которое доступно для скачивания в RuStore, Google Play, AppStore.