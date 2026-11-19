МРИ ФНС России № 33 по Свердловской области обращает внимание, что за неуплату налогов, а также за непредставленную вовремя декларацию налоговый орган вправе приостановить операции по банковскому счету. Разблокировка счета, операции по которому приостановлены налоговым органом за неисполнение требований об уплате налогов, возможна только при условии погашения задолженности. Получить необходимую информацию для возобновления операций, а также ускорить процесс разблокировки счета можно с помощью сервисов ФНС России.

Пользователи личных кабинетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могут направить в налоговый орган обращение об отмене приостановления операций по счетам, приложив к нему подтверждающие документы о погашении задолженности.

При отсутствии личного кабинета можно воспользоваться специальным сервисом ФНС России «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС» https://service.nalog.ru/ens-help/. Данный сервис предназначен для быстрого решения вопросов, связанных с блокировкой счетов, а также для получения разъяснений по различным ситуациям, в том числе несогласие с остатком на Едином налоговом счете, споры по выставленным требованиям об уплате, а также вопросы, связанные с судебными решениями и актами сверки.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо авторизоваться через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). В заявке следует указать:

ИНН организации или индивидуального предпринимателя, наименование компании или ФИО;

банковский идентификационный код (БИК) банка, где заблокирован счет;

контактный номер мобильного телефона для обратной связи.

В течение суток по указанному телефону будет предоставлена информация о текущем статусе решения о приостановлении счета и возможностях для его отмены.

Кроме того, на сайте ФНС России функционирует сервис «Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов» https://service.nalog.ru/bi.do. С его помощью можно проверить наличие действующего решения о приостановлении операций по счетам. Причина блокировки зависит от кода основания, который указывается внизу страницы в справочнике «Основания для вынесения решения о приостановлении операций и переводов».

Напоминаем, что можно получать информацию о налоговой задолженности по электронной почте или в виде СМС-сообщений, направив согласие на оповещение в налоговый орган по установленной форме. Информация будет предоставляться ежеквартально на бесплатной основе. Отказаться от рассылки можно в любое время, направив соответствующее заявление.