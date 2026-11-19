МРИ ФНС России № 33 по Свердловской области информирует, что проверить свои открытые банковские счета можно в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц на сайте ФНС России.

Для этого на главной странице в версии личного кабинета для компьютера наведите курсор на иконку профиля в правом верхнем углу, далее нажмите кнопку «Сведения». В открывшемся слева меню выберите раздел «Счета». В приложении «Налоги ФЛ» на главной странице нажмите внизу на кнопку «Информация», далее выберите раздел «Банковские счета», затем «Сведения о счетах в российских банках».

В этом разделе содержится информация о номере счета, дате его открытия и закрытия, виде счета и наименовании банка. Ресурс позволяет отсортировать сведения по дате открытия, а также выбрать только открытые на отчетную дату счета.

Здесь также есть возможность запросить справку об открытых банковских счетах. Для получения документа в веб-версии личного кабинета нажмите кнопку «Запросить сведения», в приложении «Налоги ФЛ» — «Сформировать сведения».

Пользователям доступно формирование двух видов справок:

справка об открытых банковских счетах (вкладах, электронных средствах платежах) в России (форма 9ф);

справка о банковских счетах (вкладах, электронных средствах платежах) в России и за рубежом (форма 67ф).

Данные запроса заполняются автоматически. Сформированная справка, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица налогового органа, будет размещена в разделе «Сообщения» личного кабинета.

Обращаем внимание, что в личном кабинете и в справке отражаются сведения о счетах (вкладах) физических лиц, открытых с 1 июля 2014 года. За более ранними сведениями, а также в случае отсутствия сведений о счете либо несоответствия информации о нем требуется обращаться непосредственно в банк.