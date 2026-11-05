Октябрь в Свердловской области вошел в топ самых теплых за всю историю наблюдений

В Уральском гидрометцентре подвели итоги октября. Синоптики рассказали «ОГ», что прошедший осенний месяц был одним из самых теплых в Свердловской области. Средняя температура составила +7 градусов – на 1,5–3 градуса выше нормы, а на севере региона превышение достигло 4 градусов.

В Екатеринбурге октябрь со средней температурой +6–8 градусов стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений. В отдельных районах севера области и Пермского края он вошел в тройку рекордно теплых.

При этом осадков в Свердловской области выпало больше нормы – местами до 2,5 месячных норм, а в Алапаевске – до трех. На остальной территории Урала дождей и снега, напротив, не хватало. Основная часть осадков пришлась на первую декаду месяца: тогда сильные снегопады на севере региона ненадолго сформировали снежный покров, переувлажнили почву и осложнили уборку урожая.

В целом по России и СНГ октябрь тоже оказался аномально теплым.

Ранее «Областная газета» писала о том, что свердловчан ждет по-настоящему зимняя погода.