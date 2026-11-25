Губернатор Свердловской области Денис Паслер проведет прямую линию 1 декабря в 15:00. Глава региона в телевизионном эфире ответит на вопросы жителей Среднего Урала.

«Уважаемые свердловчане! 1 декабря в 15:00 в телевизионном эфире проведу традиционную прямую линию. За три часа постараюсь ответить на максимальное количество ваших вопросов по важным для Среднего Урала темам», — написал Денис Паслер в своих соцсетях.

Свердловчане могут задать свой вопрос на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Все обращения будут зафиксированы и обработаны специалистами.

Трансляция прямой линии будет доступна в телевизионных и радиоэфирах:

— на телеканалах «Россия 24», ОТВ и 4 канал,

— на радиостанциях «Радио России» и «Вести FM».

Также посмотреть эфир можно будет на официальных страницах Дениса Паслера и регионального правительства в соцсети «ВКонтакте».

Ранее «Областная газета» писала, что Денис Паслер обозначил задачи на ближайшую перспективу регионального отделения «Единой России».