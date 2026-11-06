Иллюзионисты, стендап Ивана Абрамова и «Королева красоты» в ЦСД: куда сходить в Екатеринбурге в выходные

Предстоящие выходные обещают быть очень интересными и насыщенными на события. Представляем гид по самым ярким мероприятиям на 7 и 8 ноября.

Стендап-концерт Ивана Абрамова

Иван Абрамов – один из самых узнаваемых резидентов Comedy Club и участников шоу «Прожектор Пэрис Хилтон», чей юмор давно полюбился широкой публике. Его фирменный стиль – интеллигентные, но невероятно смешные монологи о повседневной жизни, семье и самоиронии. В этот вечер зрителей ждут живое общение и новый материал, который артист представит на большой сцене «ЭКСПО». Отличный повод начать выходные с качественного юмора и зарядиться позитивом.

Когда: 7 ноября, 19:00

Где: «ЭКСПО».

Иллюзионное шоу «Магия жизни»

Если вы устали от будничной рутины – это шоу от Иллюзионного театра Александра Плотникова подойдет для вас. «Магия жизни» – это не просто набор трюков, а полноценное театральное действо, где иллюзия переплетается с реальностью, а зритель становится частью происходящего. Мастера манипуляция и визуальных эффектов обещают удивить даже скептиков. Зрелищные декорации и интерактив с залом сделают этот вечер идеальным вариантом для семейного досуга.

Когда: 7 ноября в 19:00

Где: театр балета «Щелкунчик»

Кураторская экскурсия по выставке Concerto Grosso

Выставка Concerto Grosso художника Алексея Лебедева – это редкая возможность увидеть, как классическое искусство вступает в диалог с современностью. Название отсылает к музыкальному жанру, где солирующие инструменты противопоставлены оркестру, и эта идея контраста и гармонии отражена в экспозиции. Кураторская экскурсия позволит вам не просто пройтись по залам, а понять замысел художников и скрытые смыслы произведений. Это интеллектуальный и вдумчивый способ провести субботний день.

Когда: 7 ноября, 15:00

Где: Екатеринбургский музей изобразительных искусств.

Спектакль «Королева красоты» в ЦСД

Пьеса Мартина МакДонаха «Королева красоты» – это трагикомедия, которая уже стала современной классикой. Центр современной драматургии предлагает свою интерпретацию жесткой, но пронзительной и человечной истории о матери и дочери, чьи отношения полны боли, любви и непонимания. Смесь черного юмора и искренних эмоций делает этот спектакль сильным и запоминающимся. Отлично подойдет тех, кто ценит небанальное искусство.

Когда: 8 ноября в 18:30

Где: Центр современной драматургии.

Мультимедийная выставка «Пушкин. Живой»

В Екатеринбурге открылась мультимедийная выставка «Пушкин. Живой», в рамках которой уральцы могут познакомиться с великим русским поэтом, невзирая на прошедшие два столетия. Перед посетителями откроются панорамные ожившие полотна, более сотни оцифрованных картин и интерактивная зона, а сам Пушкин предстанет не только в роли гения-поэта, но и в роли друга, влюбленного и бунтаря.

Иллюстрированные информационные стенды и сенсорные панели помогут глубже изучить жизненный путь «солнца русской поэзии» – от детства и лицейской дружбы до любви и творческих открытий.

Когда: ежедневно

Где: Свердловская киностудия.

Елизавета Кожевина

Ранее «Областная газета» писала о том, что туристические маршруты по Свердловской области презентовали в Индии.