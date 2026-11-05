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Заводы и ретропоезда: что интересно индийским туристам на Среднем Урале

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Максим Начинов

Турмаршруты по Свердловской области презентовали в Индии

Иностранный турист и поезд
Как считают эксперты, «Уральский экспресс» будет пользоваться у индийских туристов большой популярностью. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

Свердловская область приняла участие в федеральной программе «Открой твою Россию 2.0», в рамках которой состоялась апробация туристических продуктов для рынка Индии. Больше всего индийских экспертов заинтересовали экскурсии на уральские предприятия, знакомство с промышленным наследием и поездки на ретропоезде «Уральский экспресс».

Эксперты оценили содержание и стоимость поездок, транспортную доступность и условия организации групповых туров. Российским регионам рекомендовали учитывать различия в спросе между индийскими штатами: например, при обсуждении предложений Свердловской области туроператоры отметили интерес путешественников из Пенджаба к культурным и гастрономическим программам, а гостей из Гуджарата – к выставкам, деловым и корпоративным поездкам.

Дальше представители свердловских туроператоров отправятся в Китай, чтобы представить свой продукт там и получить оценку местных экспертов, уточнили в департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области.

Ранее «Областная газета» писала о том, что эксперты назвали самые перспективные туристические направления Среднего Урала.

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