В Серове ярко отметили 55‑летие Детской школы искусств — студии «Гайдаровцы»

В Серове прошел юбилейный концерт «Мир под названием МЫ», посвященный 55‑летию Детской школы искусств — студии «Гайдаровцы». Коллектив школы поздравил председатель Законодательного Собрания Свердловской области Дмитрий Жуков. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Дмитрий Жуков отметил, что «Гайдаровцы» стали визитной карточкой Серова и всей Свердловской области, и особо поблагодарил основателя студии, Заслуженного работника культуры России Анатолия Тушкова: в 1971 году тот собрал первый коллектив из 30 мальчиков и заложил систему воспитания, где творчество сочеталось с патриотической работой и походами.

Сегодня в школе занимаются почти 700 ребят по 21 образовательной программе — работают музыкальное, художественное, театральное и хореографическое отделения, есть программы раннего развития. Важную роль играют хоровые коллективы «Акварель», «Мальчиши» и концертный хор «Фантазия».

Ярким моментом праздника стало совместное выступление нынешних воспитанников и выпускников разных лет. Прозвучали вокальные номера и фортепианные партии, выступили юные танцоры.

Депутат Думы Серовского муниципального округа Ольга Чернецова подчеркнула важность преемственности поколений: многие из выпускников не просто продолжают творческий путь, а становятся наставниками и создают свои творческие коллективы.

Дмитрий Жуков вручил награды сотрудникам школы: директор получила медаль Общественной палаты РФ «За заслуги перед обществом», преподаватели и заместитель директора — благодарственные письма Законодательного Собрания Свердловской области.

Поддержка художественного образования остается приоритетом региональной политики и народной программы «Единой России», отметили в пресс-службе свердловского Заксобрания. В 2025 году на оснащение 23 муниципальных детских школ искусств направили более 91,6 млн рублей.

Ранее «Областная газета» писала о том, что детский Дворец творчества в Екатеринбурге завершил переезд на новую площадку.