Детский Дворец творчества в Екатеринбурге завершил переезд на новую площадку

Городской Дворец творчества в уральской столице успешно переехал в новое здание на улице Луначарского, 217. Теперь десять старейших коллективов учреждения, включая театр, «Клуб друзей хорошего настроения», вокальную студию и инженерную школу с кабинетом робототехники, ведут занятия в современных условиях. В отремонтированных помещениях общей площадью 1,6 тыс. кв. метров занимаются около тысячи ребят, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

В новом пространстве для детей и педагогов создали комфортную среду: выполнен качественный ремонт, установлена новая мебель, закуплены музыкальные инструменты и необходимая техника. По словам исполняющей обязанности директора Дворца творчества Елены Камышановой, практически все коллективы сохранили прежний состав, а число воспитанников заметно выросло — во многом благодаря удачному расположению здания в жилом районе. Это открыло новые возможности для ребят, живущих поблизости.

Кроме того, подразделения Дворца начали работать на базе школ № 23, 47, 123, 133 и 366 — так еще больше детей смогли присоединиться к творческим коллективам старейшего в городе учреждения допобразования. Елена Камышанова также подчеркнула, что прежние помещения были небезопасны для занятий, и выразила надежду на дальнейшее восстановление исторического здания, которое в перспективе планируют вернуть Дворцу творчества.

Напомним, что в здании усадьбы Расторгуевых — Харитоновых, где ранее был расположен Городской Дворец творчества, капитальные ремонтные работы проводились только в 1935–1937 годах, и в 1937 году усадьба была передана Дворцу пионеров и школьников. Сейчас здание признано ветхим.

Ранее «Областная газета» писала о том, что уральская школьница стала участницей музыкального телепроекта для юных вокалистов «Опера. Дети».