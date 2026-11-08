Свердловские спортсмены из Уральского института МЧС— чемпионы и призеры чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту

Представители Уральского института ГПС МЧС России внесли весомый вклад в триумф российской сборной на мировых чемпионатах по пожарно‑спасательному спорту. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

С 4 по 8 ноября в Баку (Азербайджан) прошли XXI Чемпионат мира среди мужчин и XII Чемпионат мира среди женщин по пожарно‑спасательному спорту. В соревнованиях участвовали национальные команды из 20 стран. По итогам турнира российские сборные завоевали 16 медалей — 6 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых.

Одним из главных событий турнира стало установление мирового рекорда: в дисциплине «Боевое развертывание» женская сборная России показала результат 23,79 секунды.

Среди героев чемпионата — представители Уральского института ГПС МЧС России. Мария Катасева взяла золото в подъеме по штурмовой лестнице, а Зелимхан Кубаев стал серебряным призером в этой же дисциплине. В пожарной эстафете победу принесла женская сборная России, где отличились свердловчанки Наталья Петрова и Арина Хворысткина.

В составе национальных команд выступили учащиеся института Максим Кузнецов и Андрей Зародов, а также выпускницы вуза Алена Осинцева и Виктория Стриева.

Важную роль в успехе сборных сыграли тренеры уральского института. С мужской командой работал заслуженный мастер спорта по пожарно‑прикладному спорту Сергей Баранов, с женской — Татьяна Могилевская.

Ранее «Областная газета» писала о том, что Евгений Ярушин из Свердловской области признан лучшим старшим оперативным дежурным МЧС России.